본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

10명 중 4명 "자녀 세대 생활수준, 나보다 좋아지지 않을 것"

최승우기자

입력2025.10.07 15:24

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국보건사회연구원 인구변화 및 사회인식 조사
성인 2500명 설문, 비관 답변 많아
미래 세대의 삶에 대한 불안감

국내 성인 절반 이상은 현재 자신의 생활 수준이 부모 세대보다 나아졌다고 인식하고 있지만, 미래 자녀 세대의 삶이 더 좋아질 것이라고 보는 시각은 절반에 미치지 못하는 것으로 나타났다.


연합뉴스는 7일 한국보건사회연구원이 지난해 국내 20∼49세 성인 2500명을 대상으로 '인구 변화 및 사회 인식 조사'를 실시한 결과를 인용해 이같이 보도했다.

조사 결과 응답자의 61.1%는 "현재 생활 수준이 부모 세대보다 좋아졌다"고 답했다. 구체적으로는 '약간 좋아졌다'(26.5%)와 '훨씬 좋아졌다'(34.6%)로 나뉘었다. 반면 '약간 나빠졌다'(10.4%) 또는 '훨씬 나빠졌다'(8.3%)는 응답은 18.7%로 나타났다.


초등학교에서 등교하는 학생들. 연합뉴스

초등학교에서 등교하는 학생들. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그러나 본인과 비교해 앞으로 자녀 세대의 생활 수준이 어떻게 달라질 것 같으냐는 질문에는 낙관적인 응답이 줄었다. '훨씬 좋아질 것'(14.1%)과 '약간 좋아질 것'(28.2%)을 합쳐 42.3%에 그쳤다. 이는 절반에도 미치지 못하는 수준이다.


반면 '지금과 차이가 거의 없을 것'이라는 응답이 28.8%, '약간 나빠질 것'(17.4%), '훨씬 나빠질 것'(11.5%) 등 부정적인 전망이 28.9%로 나타나 미래 세대의 삶에 대한 불안감이 뚜렷하게 드러났다.

이번 조사는 연구팀이 독일 성인 2500명을 대상으로 동일한 질문을 실시해 비교·분석한 '독일인구정책사례연구'의 일환으로 진행됐다.


독일의 경우 부모 세대와 비교한 현재 생활 수준에 대해 '약간 좋아졌다'(31.9%)와 '훨씬 좋아졌다'(17.6%)를 합친 비율이 49.5%였다.


자녀 세대의 생활 수준에 대한 전망에서는 '훨씬 나빠질 것'(7.5%)과 '약간 나빠질 것'(18.7%)을 합친 26.2%만이 부정적으로 답해, 한국보다 미래 세대에 대한 인식이 다소 낙관적인 것으로 분석됐다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"450억 찾아가세요" 현수막까지 걸었는데…복권 당첨금 매수령액 5년 중 가장 큰 규모 "450억 찾아가세요" 현수막까지 걸었는데…복권 당... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

구달 "트럼프·머스크·푸틴 우주로 보내버려야 한다"

"현수막까지 걸었는데"…올해 복권 당첨금 450억 미수령

음주·우울 모두 늘어난 서울시민들

'고공행진' 금값 때문…유럽 문화재가 사라진다

1원 후원자도 공범?…미성년자 성 착취 생중계 시청자도 조사

'대왕고래' 실패·자본잠식 석유공사…고위직은 연봉·성과급 잔치

국정자원 화재 12일 째 복구율 24.6%

새로운 이슈 보기