"10월에 이런 날씨 처음"…에베레스트 등산객 수백명 고립

극심한 눈보라로 고립…구조 진행 중

에베레스트 동쪽에서 거센 눈보라가 일어 등산객 수백명이 고립돼 구조 작업이 진행되고 있다.

사진은 기사의 직접적인 내용과 관련 없음. AD 원본보기 아이콘

5일(현지시간) 로이터 통신이 인용한 중국 중앙(CC)TV 보도에 따르면 중국 티베트 자치구에 속한 에베레스트 동쪽 경사면 인근에서 거센 눈보라가 일어 등반객 350명이 인근 작은 마을인 쿠당으로 대피했다. 나머지 고립된 등반객 200여명과도 연락이 닿은 상황인 것으로 전해졌다. 현지 지역 뉴스에 따르면 이 지역에 갇힌 방문객은 약 1000여명에 달한다. CCTV는 "나머지는 현지 정부가 조직한 구조대원의 안내와 도움을 받아 단계적으로 쿠당에 도착할 예정"이라고 설명했다.

북쪽 사면은 포장도로로 쉽게 접근할 수 있어 가장 많은 등산객이 몰리는 곳인데, 매체는 "북쪽 면 근처 등반객들의 영향 여부는 확실치 않다"라고 전했다.

중국은 지난 1일부터 국경절과 중추절이 겹친 8일간의 긴 휴가가 이어졌다. 이 때문에 에베레스트 동쪽 면으로 가는 트래킹 코스인 '카르마 협곡'에 많은 등산객이 몰렸다. 하지만 지난 3일부터 이례적인 거센 눈보라가 불어닥쳤다. 현지 관광 당국은 지난 4일부터 에베레스트 관광 구역 진입 및 입장권 판매를 중지했다.

현재 현지 주민과 구조팀 수백명이 해발 고도 4900m가 넘는 이 지역에 접근하기 위해 제설 제설작업을 하고 있다. 쿠당으로 대피한 한 여성 등반객은 "산이 너무 습하고 추워서 저체온증을 겪을 뻔했다"며 "올해 날씨는 정상이 아니다. 안내인도 10월에 이런 날씨를 처음 겪는다고 말했다. 그리고 (눈보라가) 너무 갑작스럽게 찾아왔다"라고 전했다.

이미 구조대 측에 폭설로 인한 텐트 훼손과 저체온증 등 신고가 많이 접수된 만큼 인명 피해가 발생했을 가능성도 있다.

최근 이 주변에 극심한 기상 이변이 나타나고 있다. 지난 3일부터 티베트 남쪽 네팔에서는 폭우가 내려 산사태와 홍수가 나고 다리가 유실돼 최소 47명이 사망하는 사고가 있었다. 인근 다른 지역에서도 낙뢰로 3명이 사망한 것으로 전해졌다.

한편 네팔과 중국의 국경지대에 있는 에베레스트는 지구에서 가장 높은 산으로, 공식 해발 고도는 8848.86m다. 인도 몬순(6~9월)이 끝나고 하늘이 맑아지는 10월에 가장 등반객이 많다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>