"李대통령, 본인 주장처럼 '초 단위' 행적 밝혀라…화재 이후 25시간 공백"

"또 증거 나오면 자백할텐가"

주진우 국민의힘 의원. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

주진우 국민의힘 의원이 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 인한 초유의 행정 마비 사태와 관련해 이재명 대통령에게 모든 행적을 정확하게 밝히라고 연일 지적하고 있다.

6일 주진우 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "관저 냉장고는 언제 떼어갔고, 냉부해(냉장고를 부탁해) 대본은 언제 읽었냐"라며 재차 의문을 제기했다. 화재 이후 이 대통령의 일정과 대통령실의 설명이 이해되지 않는다는 것이다.

주 의원은 "26일 저녁 시작된 국정자원 화재는 22시간 사투 끝에 27일 저녁 6시 겨우 진화됐다. 27일에 대통령실은 09:39경 '대통령이 밤을 새우며 보고받았다'는 요지의 문자 공지 1건 외에는 아무 조치가 없었다"라며 "다음 날인 28일 10:50 대통령실 참모만 모인 비공개회의를 했다고 하는데, 그때까지 25시간이 아예 공백이다"라고 지적했다.

이재명 대통령이 출연 예정인 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해' 예고편. JTBC 유튜브 원본보기 아이콘

이어 "대한민국 시스템이 불타던 27일에 도대체 대통령은 무얼 하고 있었는지 설명 한 마디 없다. 냉부해에서 관저 냉장고는 언제 떼어갔고, 관저 촬영은 전혀 없었나"라며 "냉부해 대본은 언제 읽었고, 26일 밤을 꼬박 새웠다면 잠은 언제 잤다는 것인가. 과거 이재명 성남시장의 지적처럼 대통령은 국민 앞에 초 단위로 밝힐 의무가 있다"고 꼬집었다.

끝으로 이재명 대통령이 성남시장 당시 박근혜 전 대통령을 고발할 때 주장했던 것처럼 진실을 은폐하면 현직 대통령도 수사받아야 한다고도 주장했다. 주 의원은 끝으로 "스무고개 해서 국민 짜증 나게 하지 말고, 27일 일정과 촬영 세부 일정을 공개하라. 또 증거 나오면 자백할 텐가"라고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>