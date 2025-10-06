본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

"나만 집인가"…10일 황금 연휴, 고향 말고 여행갔다, 1위는 단연 '여기'

김은하기자

입력2025.10.06 13:20

수정2025.10.06 13:55

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아시아권 강세 속 장거리 유럽·미주도 약진
서울, 해외 여행객 인기 도시 순위 진입

2025년 최장 열흘가량 이어지는 추석 연휴를 앞두고, 해외여행 예약 데이터에서도 일본이 한국인들이 가장 많이 찾는 나라로 확인됐다.


여행 예약 플랫폼 클룩(Klook)은 9월 1일부터 22일까지의 예약 내역을 분석한 '2025 추석 연휴 해외여행 트렌드'를 발표하며, 일본이 한국인 해외 여행지 1위에 올랐다고 6일 밝혔다. 뒤이어 대만, 베트남, 홍콩, 인도네시아 등 아시아 국가들이 강세를 보였다.

추석 연휴 첫 날인 3일 인천국제공항 제1여객터미널 면세구역이 여행객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

추석 연휴 첫 날인 3일 인천국제공항 제1여객터미널 면세구역이 여행객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

일본 내 인기 도시는 후쿠오카, 오사카, 도쿄 순으로, 인접 국가 여행지가 주목받는 모습이 뚜렷했다. 지난해 같은 기간과 비교해 일본·대만·홍콩의 예약 건수는 평균 21% 증가했지만, 동남아시아 지역은 약 6% 감소했다.

반면, 긴 연휴를 활용한 장거리 여행 수요가 눈에 띄게 늘어났다. 미주는 21%, 유럽은 35% 성장했으며, 터키는 무려 111%, 중동 전반도 71% 증가해 지역 선택 폭이 넓어졌다.


국내로의 여행 수요도 눈여겨볼 만하다. 일본, 대만, 베트남, 중국 등의 국가에서 한국 방문 예약이 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다. 특히 오사카와 도쿄는 해외 인기 도시 1·2위에 오른 가운데, 서울이 3위로 이름을 올렸다. 서울은 K-컬처, 쇼핑, 음식 매력 등이 복합적으로 작용하며 호주·인도네시아 등지에서 방문객 유입이 크게 늘었다. 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴에 따르면, 10월 골든위크 기간(9월 27일~10월 8일 기준)에도 일본·대만·베트남·중국 등 아시아 시장에서 한국행 예약이 많았고, 호주에서는 84%, 인도네시아에서는 63%라는 높은 성장률을 보였다.


또한, 여행 방식 면에서도 변화 조짐이 뚜렷하다. 과거 단체 패키지 중심이던 여행이 자유여행과 현지 체험 중심으로 무게 중심이 이동하고 있다. 중국, 스페인 등의 국가에서도 개별 맞춤형 투어 예약 증가가 확인되고 있으며, 여행객들은 항공권, 숙소, 액티비티, 교통 등을 직접 조합해 자신만의 일정표를 짜는 경향을 보인다.

여행업계 관계자는 "긴 연휴 동안 색다른 체험을 선호하는 여행객이 늘면서, 맞춤 상품과 현지 밀착 콘텐츠 개발이 더욱 중요해졌다"며 "패키지에만 의존하던 구조에서 벗어나 유연한 상품 구성과 디지털 기반 서비스 강화가 필수적"이라고 말했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

꼬박 낸 집은 뭐가 돼…계량기 멈춘 틈타 '0원 유령난방' 20만 가구, 고의 훼손도 꼬박 낸 집은 뭐가 돼…계량기 멈춘 틈타 '0원 유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이러다 다 죽어"…'990원 소금빵' 닮은 꼴 '470원 바게트' 터졌다, 세계는 빵값 논쟁 중

비트코인 신봉하는 '돈나무 언니'…회사명이 '방주'인 이유

"투자도 대신 다 해준다는데, 또 나만 뒤쳐지나"…버거운 성인들 60% '불안' 호소

"일본서 제일 많이 가져가네"…수출량 '역대 최대' 기록한 韓 수산물

"호텔에 숙박한 적도 없대요"…캄보디아로 떠난 40대男 행방불명

"노벨 평화상 안주는 건 미국 모욕" 자평한 트럼프, 수상 가능성?

2030세대 '대장암' 확 늘어난 원인은…

새로운 이슈 보기