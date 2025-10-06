본문 바로가기
금값 또 사상 최고가 경신…안전자산 수요에 3900달러 돌파

세종=이동우기자

입력2025.10.06 12:24

금 가격이 트로이온스(31.1034768ｇ)당 3900달러를 사상 처음으로 돌파했다.


이는 미국 연방정부 셧다운이 지속되면서 각종 경제지표 발표도 이뤄지지 않는 등 불확실성이 가중되는 가운데 안전자산 수요가 늘어난 데 따른 것으로 풀이된다.

로이터통신에 따르면 세계표준시(UTC) 6일 00시 27분 기준으로 금 가격은 3900.40달러였으며, 이에 앞서 3919.59달러까지 올랐다.


12월 인도분 미국 금 선물 가격은 한때 3926.80달러까지 올랐다.

연합뉴스

연합뉴스

블룸버그통신에 따르면 UTC 6일 00시 45분 기준으로 금 가격은 3905.54달러로 0.5% 올랐으며, 그 전 한때 3920.63달러까지 올랐다.


금 가격은 올해 들어 사상 최고가 기록을 수시로 갈아치우며 49% 올랐다.

그 요인으로는 도널드 트럼프 미국 대통령이 시장에 가져온 충격으로 경제적, 지정학적 불확실성이 커지고 안전자산 수요가 급증한 점, 미국 연방준비제도의 금리 인하, 각국 중앙은행들이 비(非)달러 자산으로 포트폴리오를 다양화하기 위한 구매 등이 꼽힌다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
