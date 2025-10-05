본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"강릉 시민들은 거짓말에 속지 않을 것" 옥중 추석인사 전한 권성동

박지수인턴기자

입력2025.10.05 18:07

수정2025.10.05 18:48

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"진실 밝히고 무죄 받아내겠다"
"文때도 그랬듯, 李도 나를 무너뜨릴 수 없어"

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

권성동 국민의힘 의원이 자신의 지역구인 강릉 시민들에게 추석인사를 전했다. 권 의원은 통일교에서 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속기소된 상태다.


지난 4일 권성동 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '사랑하는 강릉 여러분들께'라는 제목의 추석인사를 전했다. 권 의원은 "올해 멀리서 마음만 먼저 보내게 되었다. 이유를 떠나 송구한 마음이 든다"라며 운을 띄웠다.

권성동 의원 페이스북.

권성동 의원 페이스북.

원본보기 아이콘

권 의원은 강릉에 대한 그리움을 전하면서 긴 가뭄이 해결되어 기쁘다는 말도 전했다. 이어 자신이 받고 있는 불법 정치자금 수수 혐의에 대해서는 "제가 처음 독대하는 사람에게 금전을 받았다는 것은 저 권성동과 강릉의 기백을 모르는 엉터리 소설"이라며 "특검은 수사 대신 확산에 매진한다. 객관적 증거 대신 허위 진술만을 흔들고 있다"고 해명했다.


권 의원은 "현명하신 강릉 시민들은 결코 거짓말에 속지 않으신다. 저는 진실을 밝히고 무죄를 받아내겠다"라며 "문재인 정권도 저를 꺾지 못했듯, 이재명 정권도 결코 저를 무너뜨릴 수 없을 것이다"라고 전했다.


끝으로 "보내주신 관심과 응원 잊지 않겠다. 머지않아 진실과 함께 여러분 곁으로 돌아오겠다"라며 "가정마다 평안과 건강이 가득한 한가위 되시길 기원한다"고 덧붙였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보' 벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

진짜 팔릴줄 몰랐다…편의점 판매 새 역사 쓴 '7500만원 위스키' 구매자는

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

"자기야, 추석 지나면 또 오른대"한국서만 3년간 7번 가격 올린 명품 브랜드

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

'돈 되는' 성형·피부과 늘어나는데…소아과·산부인과는 줄었다

새로운 이슈 보기