본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

"韓 안전하겠나" 김정은 발언에…대통령실 "대화의 길 동참하라"

박준이기자

입력2025.10.05 15:34

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김정은 위원장, 대남 위협 발언
"미국, 한국에 무력 증강조치"
대통령실 '대화와 협력' 강조

대통령실은 5일 김정은 북한 국무위원장이 "한국 영토가 안전한 곳이 될 수 있겠느냐"며 대남 위협 발언을 한 데 대해 대화와 협력의 길에 나설 것을 재차 촉구했다.


대통령실은 이날 김 위원장의 발언에 대해 "북한은 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 위해 대화와 협력의 길에 동참하길 바란다"는 입장을 밝혔다.

북한 최고인민회의 제14기 제13차 회의가 지난 20-21일 평양 만수대의사당에서 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 연합뉴스.

북한 최고인민회의 제14기 제13차 회의가 지난 20-21일 평양 만수대의사당에서 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 연합뉴스.

AD
원본보기 아이콘

조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양에서 개막한 무장장비전시회 연설에서 "한국 영토가 결코 안전한 곳으로 될 수 있겠는가 하는 것은 그들 스스로가 판단할 몫"이라고 말했다.


김 위원장은 "미한 핵 동맹의 급진적 진화와 핵 작전 지침에 따르는 훈련이 감행되고 있고 미국은 한국과 주변 지역에 무력 증강조치를 취하고 있다"고 주장하며 '힘의 균형을 유지하기 위한 군사 기술적 조치 실행' 가능성도 언급했다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보' 벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

"자기야, 추석 지나면 또 오른대"한국서만 3년간 7번 가격 올린 명품 브랜드

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

'회삿돈 42억' 가상화폐 투자·생활비로 쓴 황정음 항소 포기…징역 2년 집행유예 확정

벌써 4000명 넘게 감염 난리났다…한국인 많이 가는 日·대만 '독감 주의보'

"격동의 4분기" 환율 전망'1450원 vs 1350원' 갈리는 이유는

새로운 이슈 보기