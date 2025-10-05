본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산시, 추석맞이 민관합동 시가지 대청소 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.05 13:49

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

방치폐기물 없는 쾌적한 도시환경 조성

경남 양산시는 추석을 하루 앞둔 5일 시민들에게 쾌적하고 활력 넘치는 도시 이미지를 선사하기 위해 대대적인 민관합동 대청소를 실시했다.

추석맞이 시가지 환경정비를 실시한 양산시. 양산시 제공

추석맞이 시가지 환경정비를 실시한 양산시. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

추석맞이 대청소는 나동연 양산시장을 비롯해 시민사회단체 회원, 공무원 등 약 100여명이 참여했으며, 남부시장 일원 구도심과 남양산IC 진입로, 회야강변 등 주민 생활의 중심 공간을 중심으로 이뤄졌다.


이번 대청소는 단순한 환경 정비를 넘어선 의미가 있다. 깨끗하게 정돈된 거리와 시장 환경을 조성해 오랜만에 고향을 찾는 귀성객들에게 기분 좋은 인상을 남기는 것은 물론, 주민들에게는 지역에 대한 자긍심과 함께 가꾸는 공동체 의식을 북돋는 계기가 될 것으로 기대된다.


나동연 시장은 "작은 정비 활동 하나하나가 우리 도시의 깨끗한 이미지 조성에 큰 힘이 된다"며 "이번 추석맞이 대청소를 계기로 시민과 기관이 지속적으로 협력해 깨끗하고 아름다운 양산시를 만들어 나가겠다"고 말했다.

추석맞이 시가지 환경정비에 나선 나동연 양산시장.

추석맞이 시가지 환경정비에 나선 나동연 양산시장.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사태'에 배급까지 하는 러[시사쇼] "정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"자기야, 추석 지나면 또 오른대"한국서만 3년간 7번 가격 올린 명품 브랜드

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

'회삿돈 42억' 가상화폐 투자·생활비로 쓴 황정음 항소 포기…징역 2년 집행유예 확정

너무 귀여워! 우리 고양이 입혔으면…아디다스 '반려동물' 컬렉션 뭐길래

"격동의 4분기" 환율 전망'1450원 vs 1350원' 갈리는 이유는

"여수 거문도 남남동쪽 바다서 규모 2.8 지진…피해 없을 듯"

새로운 이슈 보기