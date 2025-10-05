대전지역, 최근 5년간 추석 연휴 '화재' 44건 발생

주거시설·부주의가 주요 원인

최근 5년간 추석 연휴 동안 대전 지역은 총 44건의 화재가 발생해 1명이 숨지고 5명이 다쳤다. 화재 원인으로는 부주의(45.5%)와 전기적 요인(27.3%)이 큰 비중을 차지했다.

재산피해는 약 1억 6000만 원에 달했으며, 장소별로는 주거시설에서 발생한 화재가 43.2%로 가장 많았다.

대전소방본부가 오는 9일까지 이어지는 추석 연휴를 맞아 시민들에게 화재 예방 수칙 준수를 당부했다.

연휴 기간에는 성묘·벌초, 명절 음식 준비, 귀성·귀경 등으로 화기 사용이 늘고, 사람과 차량 이동도 활발해지면서 부주의로 인한 화재 발생 위험이 커진다.

특히 장기간 자리를 비우는 주거지역, 인파가 몰리는 전통시장·터미널, 성묘객이 집중되는 산림 인접 지역은 각별한 주의가 요구된다.

소방본부는 연휴 기간 시민들이 지켜야 할 주요 안전 수칙으로 ▲성묘·벌초 시 산림 인접 지역 불씨 사용 자제 및 담배꽁초 투기 금지 ▲명절 음식 조리 시 자리 비우지 않기 ▲귀성·귀경길 출발 전 전기·가스 차단 및 문단속 철저 ▲전통시장·다중이용시설 이용 시 비상구 위치 확인 및 불법주차 금지 ▲가정 내 소화기·주택용 화재경보기 정상 작동 여부 확인 등을 강조했다.

조원광 소방본부 대응조사과장은 "작은 부주의가 대형 화재로 이어질 수 있다"며 "시민 모두가 기본적인 화재 예방 수칙을 준수해 안전하고 행복한 명절을 보내길 바란다"고 당부했다.





충청취재본부 모석봉 기자



