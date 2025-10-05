본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전지역, 최근 5년간 추석 연휴 '화재' 44건 발생

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.05 11:40

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

주거시설·부주의가 주요 원인

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

최근 5년간 추석 연휴 동안 대전 지역은 총 44건의 화재가 발생해 1명이 숨지고 5명이 다쳤다. 화재 원인으로는 부주의(45.5%)와 전기적 요인(27.3%)이 큰 비중을 차지했다.


재산피해는 약 1억 6000만 원에 달했으며, 장소별로는 주거시설에서 발생한 화재가 43.2%로 가장 많았다.

대전소방본부가 오는 9일까지 이어지는 추석 연휴를 맞아 시민들에게 화재 예방 수칙 준수를 당부했다.


연휴 기간에는 성묘·벌초, 명절 음식 준비, 귀성·귀경 등으로 화기 사용이 늘고, 사람과 차량 이동도 활발해지면서 부주의로 인한 화재 발생 위험이 커진다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

원본보기 아이콘

특히 장기간 자리를 비우는 주거지역, 인파가 몰리는 전통시장·터미널, 성묘객이 집중되는 산림 인접 지역은 각별한 주의가 요구된다.

소방본부는 연휴 기간 시민들이 지켜야 할 주요 안전 수칙으로 ▲성묘·벌초 시 산림 인접 지역 불씨 사용 자제 및 담배꽁초 투기 금지 ▲명절 음식 조리 시 자리 비우지 않기 ▲귀성·귀경길 출발 전 전기·가스 차단 및 문단속 철저 ▲전통시장·다중이용시설 이용 시 비상구 위치 확인 및 불법주차 금지 ▲가정 내 소화기·주택용 화재경보기 정상 작동 여부 확인 등을 강조했다.


조원광 소방본부 대응조사과장은 "작은 부주의가 대형 화재로 이어질 수 있다"며 "시민 모두가 기본적인 화재 예방 수칙을 준수해 안전하고 행복한 명절을 보내길 바란다"고 당부했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사태'에 배급까지 하는 러[시사쇼] "정부 말 못 믿어"…휘발유 가격 30% 급등 '비상사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

차례상 '저승캔디' 탑처럼 쌓은 이유 있었네

너무 귀여워! 우리 고양이 입혔으면…아디다스 '반려동물' 컬렉션 뭐길래

4달만에 주가 2배 치솟아…잘 나가는 AI기업의 과거는 코인 채굴 회사

남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소하자 "드디어 안아줬습니다"

오세훈, 한강버스 재추진 시사…이명박 "꼭 타보겠다"

"격동의 4분기" 환율 전망 '1450원 vs 1350원' 갈리는 이유는

만성질환자에겐 '위기의 시간'…무탈한 명절 연휴 보내려면

새로운 이슈 보기