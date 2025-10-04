본문 바로가기
李대통령, 추석 메시지 "민생 어려움 여전, 살림살이 풍족해지도록 최선"

임철영기자

입력2025.10.04 12:33

수정2025.10.04 12:36

단정한 한복차림으로 KTV 통해 1분30초 메시지
"국민의 삶 책임지는 대통령으로 한없이 무거운 책임감"
"국민의 단결된 의지와 열망으로 어려움 이겨낼 수 있으리라 확신"

이재명 대통령이 추석 명절을 맞아 "국민의 삶을 책임져야 할 대통령으로 한없이 무거운 책임감을 느낀다"면서 "고단한 삶에 힘겨우신 우리 국민 여러분의 부담을 덜어내고 모두의 살림살이가 더욱 풍족해질 수 있도록 더욱 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

4일 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 단정한 한복 차림으로 KTV를 통해 이같은 내용의 1분 30초 분량의 추석 메시지를 냈다. "존경하는 국민 여러분, 그리고 사랑하는 해외동포 여러분. 민족의 대명절 추석입니다. 가족, 친지, 이웃들과 함께 정겨운 시간은 보내고 계십니까"라며 메시지를 시작한 이 대통령은 "무더운 여름이 가고 어느덧 추석 명절이 성큼 다가왔다. 한 해의 풍요를 기원하며 내일의 희망을 꿈꿔야 할 한가위지만 즐거움만 나누기엔 민생의 어려움이 여전히 크다"고 말했다.


그러면서 이 대통령은 "우리 산업과 나라가 다시 성장하고 힘차게 도약할 수 있도록 모든 노력을 아끼지 않겠다"면서 "더 나은 내일을 향한 우리 국민들의 단결된 의지와 열망이 있기 때문에 어떤 어려움도 반드시 이겨낼 수 있으리라 확신한다"고 강조했다.

아울러 김혜경 여사는 "'더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라'라는 말처럼 우리 모두를 고루 비추는 둥근 달빛처럼 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하기를 기원한다"고 했다.


이 대통령 부부는 한목소리로 "고맙습니다"라고 말한 뒤 허리 숙여 인사하고 영상을 마무리했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
