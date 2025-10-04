본문 바로가기
비츠로셀, 캐나다 '이노바' 인수완료…"고온전지 1위 도약"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.10.04 08:57

리튬일차전지 및 이차전지 소재 전문기업 비츠로셀(대표 장승국)은 캐나다의 석유·가스 시추용 고온전지 배터리팩 전문업체 이노바파워솔루션스(Innova Power Solutions Inc.)를 인수했다고 4일 밝혔다.


비츠로셀은 2025년 10월 1일부로 인수 절차를 최종 완료했다. 거래 규모는 3337만5638캐나다 달러(한화 약 336억원)다. 이번 인수를 통해 회사는 고온전지 사업의 시장 지배력을 강화하는 동시에 배터리팩 분야의 차세대 기술 리더십을 확보해 사업적·기술적 시너지를 극대화할 계획이라고 밝혔다.

이노바는 석유·가스 시추 장비용 고온전지 배터리팩 설계·제조 분야에서 독자적 기술을 보유한 기업으로, 미국과 캐나다 시장을 기반으로 성장해왔다. 배터리팩 모니터링 칩 솔루션과 중소형 고객 네트워크를 갖추고 있어 비츠로셀의 글로벌 사업 확장에 큰 시너지를 가져올 것으로 기대된다.


비츠로셀은 이노바의 북미 생산 거점을 활용해 관세 리스크를 최소화하고 원가 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 또한 북미 지역에서 확대되고 있는 석유·가스 인프라 투자와 에너지 자급률 강화 정책에 힘입어 고온전지 수요 역시 크게 증가할 것으로 예상된다.


비츠로셀은 이번 인수를 계기로 2026년 글로벌 고온전지 시장 1위 달성을 목표로 세계 무대에서 확고한 입지를 다져나가겠다고 밝혔다. 고온전지란 100℃ 이상의 고온에서도 성능 저하없이 사용할 수 있는 전지다. 석유펌프 등 고온의 상황에서도 성능과 안전성을 유지할 수 있는 것이 특징이다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
