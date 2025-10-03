전남도, 농식품부에 벼 깨씨무늬병 재해 인정 여부 건의

확산동향·발병 사유 분석

농업인 의견 등 정당성 설명

유덕규 전남도 식량원예과장 등 전남도 관계자들이 강형석 농림축산식품부 차관에게 최근 1개월간 기상 분석과 현장 의견, 관련 연구자료 등을 토대로 깨씨무늬병에 대한 재해 인정의 필요성을 설명하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 최근 급격히 확산한 깨씨무늬병 피해를 농업재해로 인정해줄 것을 농림축산식품부 강형석 차관에게 건의했다고 밝혔다.

깨씨무늬병은 고온다습한 환경과 양분 부족 등으로 벼의 잎, 줄기 등에 흑갈색의 깨씨같은 무늬가 생겨 등숙 불량과 생산량 감소를 유발한다.

전남도 자체조사 결과 9월 말 현재 깨씨무늬병 발생 면적은 1만㏊(잠정) 규모로 지난해 같은 기간보다 2.8배, 평년보다 2.3배 늘었다.

이에 따라 전남도는 강형석 차관에게 최근 1개월간 기상 분석과 현장 의견, 관련 연구자료 등을 토대로 재해 인정의 필요성을 설명하고 ▲벼 수확전 농업재해 인정 ▲깨씨무늬병 피해 벼 전량 매입을 건의했다.

면담에 함께 참석한 신정옥 (사)한국쌀전업농 전남도회장은 "올해 적기 방제했음에도 이상고온으로 피해가 확산하고 있다"며 "과거 깨씨무늬병이 감기 수준이라면, 올해는 코로나급 피해로 커져서 정부 대책이 절실하다"고 말했다.

이에 강형석 차관은 "농업재해 인정 여부 검토를 위해 방제 실적과 시기별 피해 확산 동향 등을 제출해달라"고 주문했다.

유덕규 전남도 식량원예과장은 "정부 설득을 위한 보완자료와 설득논리를 추가로 준비해 농업재해로 인정받도록 노력하겠다"며 "최근 깨씨무늬병으로 농작물 재해보험 신고가 전년보다 2배 이상 늘고 있으니 적기 수확을 위해 신속히 신고해주길 바란다"고 당부했다.

한편 전남도는 지난 9월 말 급격히 확산하는 깨씨무늬병 피해를 농업재해로 조속히 인정해줄 것을 전국 최초로 농식품부에 건의했으며, 정부에서도 깨씨무늬병의 농업재해 인정 여부 검토를 위한 정밀 조사에 착수한다고 지난 1일 발표한 바 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



