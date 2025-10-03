본문 바로가기
일반

"트럼프 27~29일 방일 조율중, 납북 피해자 가족 면담도"

한진주기자

입력2025.10.03 12:09

미일 정상회담 28일 개최 전망
일본 새 총리가 정상회담 참석

도널드 트럼프 미국 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석 전인 오는 27∼29일경 일본을 방문하는 일정을 양국 정부가 조율중이라는 일본 요미우리 신문의 보도가 나왔다.


연합뉴스

3일 복수의 일본 정부 관계자에 따르면 미일 정상회담은 28일 열릴 전망이다. 트럼프 대통령은 같은 날 북한에 의해 납치된 일본인 피해자 가족과 면담하는 일정도 조율하고 있다.

양국 정상회담에는 이시바 시게루 현 총리가 아니라 새 총리가 참석하게 된다. 4일 일본 집권 자민당 총재 선거에서 새로운 총재가 선출되면 15일께 임시국회의 총리 지명 선거를 통해 새 총리가 취임한다.


내각제인 일본에서는 집권 여당 대표가 바뀌면 국회에서 다시 총리를 뽑는 절차를 밟는다. 현재 일본 국회가 여소야대 상황이지만 자민당이 제1당인 데다 이념과 정책 차이가 큰 야당간 결집은 어려워 자민당의 신임 총재가 이시바 총리의 뒤를 잇게 될 것으로 현지 언론은 보고 있다.


요미우리신문은 "양국은 이번 정상회담에서 미일 동맹의 억제력 강화를 확인하고 중국에 대한 대응도 논의할 것으로 보인다"고 전했다.

트럼프 대통령은 방일 일정을 마친 뒤 이달 31일부터 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하기 위해 한국 경주로 이동할 계획이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
