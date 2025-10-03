포항시, 경주 ‘황금정원 나들이’에 GreenWay 홍보정원 선보인다

해오름동맹 상생발전 위해 경주서 추진, 2019년부터 매년 참여



10월 4∼13일 황남동 고분군, 일월신화·국화·장미로 꾸민 정원

포항시는 오는 4일부터 13일까지 경주시 황남동 고분군에서 열리는 '황금정원 나들이' 행사에 참여해 포항 GreenWay 홍보정원을 운영한다.

시는 해오름동맹 도시의 일원으로서 경주시의 도시원예 행사를 축하하고, 교류와 협력을 이어가기 위해 2019년부터 매년 행사에 참여해 왔다. 시는 이번 행사 참여가 경주를 찾는 관광객들에게 포항의 도시 브랜드와 관광 매력을 알리는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

이번에 조성된 GreenWay 정원은 일월신화를 형상화한 상징 조형물, 가을의 정령을 담은 국화, 포항의 市花인 장미를 주요 소재로 꾸며졌다.

모든 식물 재료는 회수 가능한 화분 형태로 심어 전시 종료 후 관내 재전시와 녹지대 재활용이 가능하며, 이를 통해 예산 절감과 친환경 효과까지 거둘 예정이다.

포항시 관계자는 "많은 관광객이 포항의 천만송이 장미 도시 매력에 관심을 가져 주시길 바라며, 포토존에도 꼭 들러 즐거운 추억을 남기길 바란다"고 전했다.

지난해 ‘황금정원 나들이’ 행사 참여 정원 야간 전경. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>