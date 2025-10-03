본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

포항시, 경주 ‘황금정원 나들이’에 GreenWay 홍보정원 선보인다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.03 11:46

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해오름동맹 상생발전 위해 경주서 추진, 2019년부터 매년 참여

10월 4∼13일 황남동 고분군, 일월신화·국화·장미로 꾸민 정원

포항시는 오는 4일부터 13일까지 경주시 황남동 고분군에서 열리는 '황금정원 나들이' 행사에 참여해 포항 GreenWay 홍보정원을 운영한다.


시는 해오름동맹 도시의 일원으로서 경주시의 도시원예 행사를 축하하고, 교류와 협력을 이어가기 위해 2019년부터 매년 행사에 참여해 왔다. 시는 이번 행사 참여가 경주를 찾는 관광객들에게 포항의 도시 브랜드와 관광 매력을 알리는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

이번에 조성된 GreenWay 정원은 일월신화를 형상화한 상징 조형물, 가을의 정령을 담은 국화, 포항의 市花인 장미를 주요 소재로 꾸며졌다.


모든 식물 재료는 회수 가능한 화분 형태로 심어 전시 종료 후 관내 재전시와 녹지대 재활용이 가능하며, 이를 통해 예산 절감과 친환경 효과까지 거둘 예정이다.


포항시 관계자는 "많은 관광객이 포항의 천만송이 장미 도시 매력에 관심을 가져 주시길 바라며, 포토존에도 꼭 들러 즐거운 추억을 남기길 바란다"고 전했다.

지난해 ‘황금정원 나들이’ 행사 참여 정원 야간 전경.

지난해 ‘황금정원 나들이’ 행사 참여 정원 야간 전경.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"숨김파일 켜고 .hwp로 바꿔라"…공무원 'G드라이브 살리기' 매뉴얼까지[관가in] "숨김파일 켜고 .hwp로 바꿔라"…공무원 'G드라이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코스피 3500 돌파…李대통령 "추세 안 바뀐다"

불법 유턴 단속했는데 운전자 없는 자율주행…범칙금 부과 못했다

맛 비슷하고 더 저렴한 '식물성 참치' 일본서 개발…"영양도 충분"

"권력자 조롱할 수 있어야" 헐리우드 스타들 '표현자유' 위원회 설립

3m상어한테 물렸어도 정신만 차렸더니 진짜로 살았다

294명 수하물 안 실었는데…그냥 비행기 띄운 아시아나

검찰 수사 받다 도망친 범죄자, 5명 중 1명은 중국행

새로운 이슈 보기