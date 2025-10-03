2세 소녀를 '살아있는 여신'으로…네팔서 새 '쿠마리' 선출

네팔 네와르족 전통…힌두교·불교 신자 숭배

은퇴 후 사회 적응 어려움…최근 현대화 추세

네팔에서 두 살짜리 소녀가 새로운 쿠마리(Kumari)가 됐다. '살아 있는 여신'으로 불리는 쿠마리는 카트만두 계곡의 토착민인 '네와르'(Newar) 민족의 전통문화다.



AP통신과 뉴욕포스트 등 외신은 지난달 30일(현지시간) 32개월 된 아리야타라 샤카(Aryatara Shakya)가 쿠마리로 선출됐다고 보도했다.

쿠마리는 네팔어로 '처녀'를 뜻하며, 네와르 공동체의 샤카(Shakya) 가문 소녀 중에서 선출된다. 쿠마리의 선발 조건은 ▲보통 2세에서 4세 사이의 소녀이며 ▲흠 없는 피부와 눈, 치아, 머리카락을 갖추고 ▲어둠을 두려워하지 않아야 하는 등 엄격하다.

네팔에서 32개월 된 소녀 아리야타라 샤카가 새로운 쿠마리로 선출됐다.

쿠마리는 힌두교와 불교 신자에게 신성한 존재로 숭배되지만, 사춘기에 접어들면 평범한 인간으로 돌아간다고 여겨진다.

새로운 쿠마리로 등극한 아리야타라는 가족과 지지자들과 함께 수도 카트만두 거리를 행진한 뒤 사원 궁전으로 입궁했다. 신자들은 꽃과 돈을 바치며 그의 발에 이마를 대고 경의를 표했다. 오는 10월 2일에는 네팔 대통령을 포함한 신자들에게 첫 공식 축복을 내릴 예정이다.

아버지 아난타 샤카는 현지 매체에 "어제까지만 해도 내 딸이었는데 오늘은 여신이 됐다"며 "아내가 임신 중 여신이 되는 꿈을 꿨고, 그때부터 딸이 특별한 운명을 가질 것이라 생각했다"고 말했다.

쿠마리로 선출된 소녀는 사원에서 은둔 생활을 하며 일부 지정된 친구 외에는 교류가 제한된다. 해마다 몇 차례 열리는 축제 때만 외출이 허용되는데, 이 때문에 은퇴 후 일반적인 학교생활이나 사회 적응에 어려움을 겪는 경우가 많다. 또한 네팔 민속 신앙에서는 전직 쿠마리와 결혼한 남성이 요절한다는 미신이 있어 결혼을 꺼리는 사례도 있다.

다만 최근에는 변화의 조짐이 보이고 있다. 외신들은 쿠마리가 개인 교사에게 교육을 받고 있으며, 은퇴 후에는 네팔 정부로부터 매달 약 110달러(약 15만원)의 연금을 받는 등 제도가 점차 현대화하고 있다고 전했다.





