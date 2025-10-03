10월에 사면 420만원까지 깎아줘?… 르노코리아, 추석 전기차 구매 특별지원

세닉 E-Tech 구매, 3753만원부터



연휴기간 전국 전시장 시승·경품

10월에 이 차를 사면 420만원까지 지원받는다?

르노코리아가 추석 명절을 맞아 250만원부터 시작하는 전기차 구매 특별 지원금 혜택을 10월 한달 동안 시행한다.

10월에 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'을 구매하면 250만원 특별 지원금 혜택을 제공한다. 과거 르노코리아 차량을 신차로 구매한 이력이 있거나 현재 보유하고 있는 로열티 고객에게는 50만원을 추가로 지원한다.

지역할인제 추가 혜택 지역이거나 지역보조금 소진 지역에 대한 50만원, 전시차 프로모션 20만원, 침수차 피해 지원 50만원도 별도로 적용받는다. 이를 모두 더한 10월 세닉 E-Tech의 최대 혜택 규모는 420만원이다.

르노코리아 로열티 고객이 10월에 세닉 E-Tech를 구매하면 10월 특별 지원금 혜택에 거주 지역별 전기차 구매 보조금을 적용해 3823만~4378만원부터 만날 수 있다(9월 말 지자체 잔여 보조금 적용 기준). 최대혜택을 적용할 경우 서울시 거주 로열티 고객은 4308만원, 지역할인제 추가 혜택 지역인 부산과 대전 거주 로열티 고객은 각 4070만원과 4132만원부터 세닉 E-Tech를 구매할 수 있다. 전남 해남의 경우 3753만원부터다.

LG에너지솔루션의 87kWh NCM 배터리를 탑재한 세닉 E-Tech는 '2024 유럽 올해의 차'를 수상한 검증받은 르노의순수 전기차다. 경쾌하면서도 안정적인 주행 성능을 자랑한다. 프랑스 소방당국과 함께 개발한 '파이어맨 액세스(Fireman Access)'를 통해 만일의 화재 상황에서도 빠른 대응이 가능하다. 실내로 유입되는 외부 소음과 진동을 차단하는 '스마트 코쿤(Smart Cocoon)' 기술을 적용해 보다 향상된 실내 정숙성을 선사하는 점도 특징이다.

르노코리아는 추석 연휴 기간을 포함해 10월 12일까지 전국 전시장에서 세닉 E-Tech를 비롯해 그랑 콜레오스, 아르카나의 시승, 상담, 계약 고객에 푸짐한 경품을 제공하는 이벤트도 진행한다. ▲주유 상품권10만원권(30명) ▲다이슨 무선 청소기(2명) ▲6박 7일 르노코리아차량 장기 시승권(10명) 등이 추첨 상품으로 마련돼 있다. 행사 기간 전국 전시장을 방문만 해도 간단한 QR코드 인증을 통해 르노의 프렌치 감성을 담은 '르노 프렌치 에코백'을 제공한다.





