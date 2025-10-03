박지원 "해남 농식품부 공모 선정…국비 105억 확보"

농촌공간 정비 사업 30억 확정

삼산면에 75억 원예단지 구축

전남 해남군이 농림축산식품부 주관 공모사업에 잇따라 선정돼 총 105억원의 국비를 확보했다.

더불어민주당 박지원 의원(해남·완도·진도)은 3일 자신의 SNS를 통해 "해남군이 '농촌공간 정비사업'(30억원)과 '스마트원예 단지 기반조성사업'(75억원)에 선정됐다"며 "추석을 앞두고 군민 여러분께 기쁜 소식을 전하게 됐다"고 밝혔다.

농촌공간 정비사업은 해남군 북평면 남창리 일원에서 추진된다. 이 지역에는 악취를 유발하는 돈사 등 축사와 방치된 건물, 폐가 등이 산재해 있어 이를 철거하고 마을 환경을 개선해 주민 삶의 질 향상과 마을 활력 제고를 도모할 예정이다.

박 의원은 "남창리는 광주~해남(완도) 고속도로 개통 시 큰 발전이 기대되는 지역으로, 이번 정비사업도 그에 따른 준비의 일환"이라고 설명했다.

삼산면 농업연구 2단지에서는 스마트원예 단지 기반조성사업이 추진된다. 이 사업을 통해 규모화·집적화된 스마트원예 단지에 필수적인 도로, 용배수, 전기, 하수처리시설 등 인프라를 구축해 원예산업의 경쟁력을 높일 계획이다.

박 의원은 "이번 사업 선정을 위해 애써준 해남군과 전남도, 농식품부 관계자들께 감사드린다"며 "전날 오후 좋은 소식을 직접 전해준 송미령 농식품부 장관께 깊이 감사드린다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



