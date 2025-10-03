[뉴욕증시] 셧다운 이틀째에도 강보합…3대 지수 모두 사상 최고치

투자자, 셧다운 조기 해소에 무게

노동부 9월 고용보고서 발표 지연 불가피

테슬라 5%대 ↓…전기차 보조금 종료 여파

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 2일(현지시간) 일제히 강보합세로 마감했다. 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)이 이틀째 이어졌지만 투자자들이 시장에 대한 긍정적 전망을 유지하며 3대 지수 모두 사상 최고치를 돌파했다.

이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 78.62포인트(0.17%) 오른 4만6519.72에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 4.15포인트(0.06%) 상승한 6715.35, 기술주 중심의 나스닥지수는 88.894포인트(0.39%) 뛴 2만2844.051에 거래를 마쳤다. 이로써 3대 지수는 모두 다시 한 번 역대 최고치를 갈아치웠다.

정부 셧다운이 이틀째 지속됐음에도 투자심리는 크게 위축되지 않았다. 앞서 미 의회가 예산안 처리에 실패하면서 연방정부는 이날 0시 1분을 기해 셧다운에 돌입했다. 야당인 민주당은 임시 예산안에 오바마케어 보조금 지급 연장을 포함해야 한다고 주장하지만 공화당이 이에 반대하면서 합의가 이뤄지지 못한 상황이다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이번 사태를 두고 민주당이 연방 기관 인력 감축의 "전례없는 기회를 제공했다"며 민주당을 압박했다. 스콧 베선트 미 재무부 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 연방정부에 대한 자금 지원 중단이 "국내총생산(GDP), 성장, 미국 근로자에 타격을 줄 수 있다"고 경고했다.

다만 시장은 이번에도 과거 사례처럼 셧다운이 조기에 해소될 것이란 기대에 무게를 두는 분위기다.

웰스파고 투자 연구소의 폴 크리스토퍼 글로벌 투자 전략 수석은 "정부 셧다운은 발생 당시에는 경제에 다소 부정적인 영향을 미치지만 결국에는 연방 관료 체계가 재개되면서 경제에 대한 흔적이 사라질 것"이라며 "향후 12~15개월 동안 관세 불확실성의 점진적인 감소, 기업·개인에 대한 대규모 세제 혜택, 규제 완화, 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하로 인한 차입비용 감소가 경제와 투자 수익의 주요 동력이 될 것"이라고 예상했다.

다만 노동부 업무 중단으로 3일 발표 예정이던 9월 고용보고서는 지연이 불가피해졌다. 셧다운이 장기화될 경우 Fed가 오는 29일 기준금리를 결정할 때 핵심 고용 지표 없이 판단해야 한다는 우려도 나온다.

미 국채 금리는 보합세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 10년물은 4.08%, 통화정책에 민감한 2년물은 3.54%선에서 움직이고 있다.

종목별로는 엔비디아가 0.88% 올랐다. 애플은 0.66% 상승했고, 마이크로소프트(MS)는 0.76% 하락했다. 테슬라는 5.11% 급락했다. 이 회사는 3분기 사상 최대 차량 인도 실적을 공개했으나, 지난달 말 미 연방정부의 전기차 세제 혜택 종료를 앞둔 '반짝 증가'란 평가가 주가 하락으로 이어졌다.





뉴욕=권해영 특파원



