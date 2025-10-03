"연휴 기간 정상 운영합니다"…특수 맞아 孝心 잡는 안마업계

바디프랜드 159개 라운지 정상 운영

세라젬도 추석 당일 제외 정상 운영

추석 맞이 역대급 할인 혜택도

추석 대목을 맞아 바디프랜드·세라젬·코지마 등 헬스케어 기업들이 본격적인 고객 몰이에 나선다. 연휴 기간에도 오프라인 매장을 정상 운영하며 방문한 고객들에게 역대급 할인 혜택을 선보일 예정이다.

바디프랜드 에스테틱 헬스케어로봇 ‘퀀텀 뷰티캡슐’. 바디프랜드 AD 원본보기 아이콘

3일 관련 업계에 따르면 바디프랜드는 연휴 기간 전국 159개 직영 라운지를 정상 운영한다. 추석 당일인 오는 6일엔 서울 송파·경기 수원·인천 청라 등 대표 라운지 55곳이 고객들을 만난다. 이 기간 '소원대로 더:드림' 프로모션을 통해 풍성한 혜택도 선보인다. 오는 31일까지 제품을 구입한 고객들에게 렌탈료를 최대 90만원까지 할인해주며 전문 엔지니어 점검, 클리닝 서비스, 시트 교체 서비스 등 다양한 부가 혜택도 제공할 예정이다. 이밖에 30만원 상당의 천연대리석 와인홀더 세트 등 다양한 사은품도 증정한다.

세라젬도 추석 당일을 제외한 연휴 기간에 정상적으로 고객들을 맞는다. '세라제 2025' 프로모션을 통해 내달 2일까지 마스터V컬렉션·파우제M컬렉션·밸런스 등 주요 제품을 구매한 고객을 대상으로 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 재구매 고객은 더 큰 할인 혜택을 받을 수 있다. 프로모션 기간 세라젬 제품을 재구매하면 일시불 구매 시 30만원, 구독 시 월 5000원의 추가 할인을 받는다. 아울러 프리미엄 모델을 구매하는 고객에게는 '헤어 미라클' 또는 '힐랙스 발 마사지기' 등 고급 사은품도 증정할 예정이다.

코지마 신세계 파주 프리미엄 아울렛 '메가 리퍼샵' 내부. 코지마 원본보기 아이콘

코지마는 고물가 시대에 합리적인 가격을 찾는 소비자들을 겨냥해 '메가 리퍼샵'을 오픈한다. 신세계 파주 프리미엄 아울렛에서 오는 14일까지, 신세계 부산 프리미엄 아울렛에서 오는 12일까지, 우수한 품질의 중고 안마의자와 소형 마사지기 11종을 최대 57% 할인된 가격에 판매한다. 모든 제품은 새 상품과 같은 무상수리 서비스(AS)를 받을 수 있다.

코지마 관계자는 "지난 설 연휴 기간 선보인 리퍼샵이 큰 호응을 얻어 민족 대명절인 올 추석에도 선보이게 됐다"며 "특별 사은품과 더불어 각종 풍성한 할인 혜택을 누리고 소중한 이들에게 건강한 선물을 전할 수 있길 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>