이준석, 李 대통령 '바나나값' 발언에 "경제학 무시 말고 美와 통상 집중해달라"

"환율 인상 → 수입품 가격 인상은 당연"

"경제학 무시 말고 美와 통상에 집중해달라"

이준석 개혁신당 대표가 최근 국무회의에서 나온 이재명 대통령의 발언을 지적하면서 "경제만은 순리대로 운영해 달라"고 촉구했다. 수입산 과일 가격의 인상폭을 두고 농림축산식품부 장관과 논의하던 도중 이 대통령이 '환율 때문은 말이 안 된다'라고 발언하면서다.

2일 이준석 대표는 자신의 페이스북을 통해 "대통령께서 과일에 대해서 다른 사람보다 민감하신 것은 익히 알고 있다. 며칠 전 국무회의에서도 '바나나 값은 도대체 왜 오르냐'며 '조선시대 때도 매점매석한 사람을 잡아 사형시켰다'고 하셨다"라며 "하지만 경국대전 어디에도 매점매석을 사형으로 다스린다는 규정은 없다"라고 운을 띄웠다.

과일 가격 상승의 원인으로 송미령 농림축산식품부 장관이 환율 상승을 지적하자, 이 대통령 '말이 안 된다'고 일축한 점을 언급한 것이다. 이 대표는 "이것은 경제학의 기본을 부정하는 것이다. 원달러 환율이 1400원을 넘는 상황에서 수입품 가격이 오르는 것은 당연한 경제 원리"라며 '정치인이 환율을 무시하면, 환율이 그 정치인을 끝장낸다'라고 말한 노벨 경제학상 수상자 폴 크루그먼의 격언을 되새겼다.

조선이 망한 이유 중 하나도 대원군의 당백전 남발로 인한 화폐가치 폭락이었다고 언급했다. 그는 "화폐를 망가뜨린 나라는 망한다. 베네수엘라의 차베스도 환율 하락을 'CIA의 음모'라 하면서 가격을 통제했다"라며 "결과는 연 인플레이션 100만%였다. '화폐는 신뢰입니다. 한번 잃으면 회복에 한 세대가 걸립니다'라는 하버드대 니얼 퍼거슨 교수의 경고를 명심해야 한다"라고 덧붙였다.

미국과의 통상 협상에서 명확한 성과가 나지 않기 때문에 이러한 이 대통령의 발언이 논란으로 이어지는 것이라고도 전했다. 이 대표는 "국민은 바나나 한 송이 가격이 아니라, 트럼프 행정부와의 관세 협상, 어떻게 국가의 핵심산업을 지켜낼 것이냐, 한미동맹 강화 같은 큰 그림을 원한다"라며 "바나나 가격으로 국민의 시선을 돌리려 하지 마시고 진짜 중요한 일에 집중하십시오"라고 당부했다.

끝으로 "이재명 대통령께 요청한다. 제발 경제만은 순리대로 운영해 달라"며 "경제는 원리원칙에 따라 운영되어야 한다. 국민은 바나나 가격통제보다는 원화 가치를 지키고 경제 원칙을 존중하는 대통령을 원한다"라고 지적했다.





