외교부, 주미공관에 'B-1·ESTA 기업활동 가능' 안내

손선희기자

입력2025.10.02 10:54

외교부가 최근 한미 비자 워킹그룹에서 논의된 단기상용(B-1) 비자와 전자여행허가(ESTA)의 활용 범위를 미국 지역 전 공관에 안내했다.


2일 김선영 양자경제외교국장(왼쪽 위)이 미국지역 14개 공관 관계자와 경제담당관 회의를 개최하고 있다.

2일 김선영 양자경제외교국장(왼쪽 위)이 미국지역 14개 공관 관계자와 경제담당관 회의를 개최하고 있다.

2일 외교부는 김선영 양자경제외교국장 주재로 미국지역 전 공관이 참석한 가운데 경제담당관 회의를 개최하고 이 같은 내용을 논의했다고 밝혔다. 회의에는 주미대사관을 비롯해 뉴욕·로스앤젤레스·애틀랜타 등 9개 총영사관, 4개 출장소 등 미국 지역 총 14개 공관 관계자가 참석했다.

회의에서는 한국 기업의 안정적 대미 투자환경 확보 차원에서 기업의 비자 관련 애로 해소 방안을 논의하고, 외교부와 공관이 유기적으로 협업하는 방안을 모색했다. 앞서 워킹그룹에서 한미 양국이 합의한 주한미국대사관 내 전담 데스크(코리안 인베스터 데스크)' 설치 계획도 안내해 미국 현지 일선에서 기업을 지원하는 경제담당관들의 이해를 높였다.


김 국장은 "급격히 늘어난 우리 기업의 대미 투자는 필연적으로 급격한 인적 교류 증가를 수반하는만큼 그 어느 때보다 우리 기업의 안정적 체류 환경 조성이 중요하다"고 당부했다. 특히 비자 워킹그룹 회의에서 한미 양국이 합의한 대로 한국 공관과 미 이민법 집행기관인 이민세관 단속국(ICE), 관세국경보호국(CBP) 지부간 상호 접촉선을 적극 구축해 각 공관에서 선제적이고 주도적으로 기업 지원활동을 해줄 것을 당부했다.


외교부 당국자는 "미측과 한미 상용방문 및 비자 워킹그룹 후속 회의를 조속한 시일 내 개최하기로 합의한만큼 우리 기업의 안정적 투자 환경을 제공할 수 있는 추가적인 제도 개선 방안을 지속 모색해나갈 계획"이라며 "공관과도 긴밀한 협조체제를 구축해 우리 기업의 애로 해소 및 편의 증진을 위해 적극 노력해나갈 예정"이라고 말했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
