[르포]"불쾌해" 넘실대는 중국 혐오…불안함에 빠진 명동 상인들

지난달 29일부터 중국인 단체 관광객 무비자 입국

명동 상인들 "아직 중국발 훈풍 체감 안 돼"

명동 앞에서는 혐중 기자회견 열려

"오늘도 사람 없어?" "없어!"

1일 오후 3시40분 서울 명동 거리에 길거리 음식을 팔기 위한 매대가 줄지어 들어오기 시작했다. 길거리 음식 상인들은 양말을 팔고 있는 이혜정씨(60·여)에게 인사를 하며 명동의 분위기를 물었다. 이씨는 반갑게 인사를 받아주면서도 생각보다 사람이 없다며 고개를 저었다. 이씨의 답변에 상인들은 쓴웃음을 짓고 장사 준비를 시작했다.

지난 1일 서울 명동 거리의 모습. 공병선 기자 AD 원본보기 아이콘

이씨는 명동에서 30년째 장사하고 있는 터줏대감이다. 하지만 중국인 단체 관광객 무비자 입국이 시작된 것에 비해 느린 상권 회복세에 걱정을 내비쳤다. 그는 중국인 혐오 집회가 상권에 영향을 줬다며 화를 냈다. 그러면서 주머니에서 뭔가를 꺼냈다. 3만원이었다.



"평소면 오전 9시부터 오후 4시까지 10만원 정도 벌어요. 그런데 혐오 집회 몇 번 열리더니 중국인뿐만 아니라 관광객들이 무서워서 안 와요. 안 그래도 자영업자들 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 왜 그러는지 몰라."

이씨는 "명동을 찾은 중국인 관광객들도 한국인 사이에서 혐중 정서가 퍼지고 있다는 것을 알고 있다"며 "관광객을 더 불러모아도 시원찮을 판에 왜 쫓아내려고 하는지 이해할 수 없다. 더 이상 이런 혐오 집회가 안 열리길 바란다"고 말했다.

지난 1일 서울 명동에서 30년간 장사한 이혜정씨(60·여)가 하루 동안 번 돈을 보여주고 있다. 이씨의 주머니에서는 3만원이 나왔다. 공병선 기자 원본보기 아이콘

카페를 운영하는 김모씨(36·남)도 "큰 거리 중심으로 관광객이 늘었을지 몰라도 아직 구석까지 찾을 만큼 중국인들이 많이 오지 않았다"며 "아무래도 혐중 집회가 여러 번 열리면서 상권에 피해가 있다. 줄 서던 손님들이 집회하는 사람들을 피해서 다른 곳으로 가기도 했다"고 말했다.

이날 한국에 입국한 중국인 관광객 여성 A씨(20)는 "중국인을 혐오하는 집회와 아직 마주치지 않았지만, 직접 경험하면 불쾌할 것 같다"고 말했다.

정부는 지난달 29일부터 다음해 6월30일까지 3인 이상 중국인 단체 관광객 대상으로 15일 이내 체류 조건 아래 무비자 입국을 허용했다. 아울러 내년 6월까지 중국인 관광객 약 100만명이 추가로 한국을 찾을 것으로 예상했다. 지난 1일부터 8일까지 이어지는 중국의 국경절 연휴 특수도 기대하고 있다.

지난 1일 서울 명동 거리에서 중국의 모바일 결제 플랫폼 유니온페이가 부스를 마련하고 자사 플랫폼을 홍보하고 있다. 공병선 기자 원본보기 아이콘

명동은 중국인 무비자 입국에 맞춰 관광객들을 맞을 준비를 마쳤다. 이날 명동 거리에서는 중국인 관광객을 겨냥한 광고판을 어렵지 않게 볼 수 있었다. 중국인들이 주로 이용하는 모바일 결제 플랫폼 알리페이와 유니온페이는 부스를 마련하고 자사 플랫폼을 홍보했다. 옷 가게들은 중국어로 된 할인 행사 안내판을 진열대에 걸었다. 화장품 가게 점원들은 길거리로 나와 지나가는 사람에게 중국어로 호객 행위를 했다.

하지만 명동 상인들은 아직까지 중국인 관광객발 훈풍을 크게 느끼지 못했다고 입을 모았다. 그 원인으로는 혐중(嫌中·중국 혐오) 집회를 꼽았다. 지난달 9일 이재명 대통령이 혐중 집회에 대해 "깽판"이라고 비판한 이후에도 집회가 상권에 여전히 영향을 주고 있다는 것이다.



이날 명동에서 혐중 집회는 열리지 않았지만 여전히 혐중을 외치는 목소리는 크게 들렸다. 이날 오후 2시 시민단체 '중국 공산당 아웃'은 명동과 연결되는 서울중앙우체국 앞에서 기자회견을 열었다.

서울중앙우체국과 명동 간 거리는 걸어서 5분이 채 안 된다. 시민단체 관계자는 기자회견을 통해 "이재명 정부가 허용한 중국인 무비자 입국은 대한민국의 안보와 국민의 안전을 위험에 빠트리는 반역적 시도"라며 "중국인 무비자 입국을 허용한 제주도는 10년 넘게 전국 시·도 가운데 범죄율이 높다. 이재명 정부의 중국인 무비자 입국 허용 조치는 전국을 제주도와 비슷한 상황으로 만들겠다는 것"이라고 말했다.

지난 1일 시민단체 '중국 공산당 아웃'은 서울 중구에 위치한 서울중앙우체국 앞에서 혐중 기자회견을 열었다. 공병선 기자 원본보기 아이콘

실제로 온·오프라인을 가리지 않고 혐중 정서가 고개를 들고 있는 상황이다. 김민수 국민의힘 최고위원은 지난달 29일 당 최고위원회의에서 "무비자 제도를 악용한 범죄조직 침투 가능성이 있다"며 "(중국인 무비자 입국 허용은) 국민 안전을 담보로 한 도박"이라고 말했다. 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 "무비자 입국한 중국인이 납치해서 장기매매를 일삼는다"는 가짜뉴스가 돌기도 했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



