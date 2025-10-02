금융기관장 만난 이억원 "보안·전산 강화해야, 사고발생시 엄정 책임"

금융 유관기관 기관장 긴급 간담회 개최

"화재, 보안 등 시스템 사고 발생 시 엄정 책임 물을 것"

이억원 금융위원장은 2일 오전 서울 세종로 정부서울청사에서 금융 유관기관 기관장 긴급 간담회를 열고 "최근 일련의 보안·전산 사고 관련 유사 사례방지를 위해 유관기관 스스로 금융 인프라를 제로베이스 관점에서 철저히 점검해달라"고 요청했다. 사진제공 금융위 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장이 금융 유관기관장을 만나 최근 발생한 국가정보자원관리원 화재와 관련해 금융 쪽 유관기관들도 전산 및 보안시스템 점검을 강화해달라며 사고 발생시 엄정하게 책임을 물을 것이라고 경고했다.

이 위원장은 2일 오전 서울 세종로 정부서울청사에서 금융 유관기관 기관장 긴급 간담회를 열고 "최근 일련의 보안·전산 사고 관련 유사 사례방지를 위해 유관기관 스스로 금융 인프라를 제로베이스 관점에서 신속·철저히 점검해달라"고 요청했다.

그는 "향후 사고 발생시 엄정하게 책임을 묻겠다"며 "막중한 책임감을 가지고 어떤 상황에서도 시스템이 제대로 운영될 수 있도록 하나에서 열까지 철저하게 점검해달라"고 강조했다.

이 위원장은 "새정부는 금융을 통한 경제의 지속가능한 발전을 위해 생산적 금융, 소비자 중심 금융, 신뢰 금융으로의 대전환을 추진하고 있는 만큼 유관기관의 역할과 집행이 중요하다"며 "금융 대전환을 위해 각자의 영역에서 창의성과 적극성을 바탕으로 주도적으로 선제적으로 앞장서달라"고 주문했다.

이어 "유관기관이 국민에 대한 봉사자로서 공직의 연장선상에 있음을 항상 유념해 달라"며 "집행단계에서 마지막 터치가 국민 만족도와 체감도에 직결되므로 현장과 수요자 관점에서 낮은 자세로 유관기관의 존재 이유인 국민의 신뢰를 얻기 위해 최선을 다해야 한다"고 덧붙였다.

한편 이날 간담회는 이찬진 금융감독원장과 정은보 한국거래소 이사장을 비롯해 박상진 산업은행 회장, 기업은행 행장, 신용보증기금 이사장, 예금보험공사 사장, 한국자산관리공사 사장 등 주요 금융 유관기관장이 참석했다.





