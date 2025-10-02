본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"포스코퓨처엠, 양극재 출하량 급증…목표가 ↑"

유현석기자

입력2025.10.02 08:12

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다올투자증권은 포스코퓨처엠에 대해 양극재 출하량 급증으로 3분기 실적호조가 기대된다고 2일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 21만원으로 상향했다.

[클릭 e종목]"포스코퓨처엠, 양극재 출하량 급증…목표가 ↑"
AD
원본보기 아이콘

다올투자증권은 3분기 포스코퓨처엠 의 매출액과 영업이익이 9241억원과 336억원으로 전년 동기 대비 각각 0.1%, 2356% 증가할 것으로 내다봤다. 유지웅 다올투자증권 연구워은 "영업이익은 시장 기대치 대비 약 150억원 가량 상회를 예상한다"며 "양극재 출하량은 1만7000t으로 적격 전구체 적용이 본격화되며 GM향 공급이 9000t 이상으로 증가한 점이 성장의 배경"이라고 말했다.


그러면서 양극재와 음극재 공급량이 지속해서 증가할 것으로 내다봤다. 그는 "GM향 N86 양극재는 4분기에 들어서도 약 8000t 출하가 예상된다"며 "최근 8월까지 집계된 GM EV 판매량이 기록적인 수치를 보이고 있다"고 설명했다.

그는 "NCA향 공급 물량에 대해서 포스포퓨처엠은 고객사인 삼성SDI-스탤란티스의 SPE JV 1, 2라인 가동이 궤도에 오르기 시작하는 내년 2분기부터 물량 증가가 기대된다"며 "2라인에 해당하는 ESS의 경우 신규수요 급증이 확인됐다"고 강조했다.


유 연구원은 "음극재 시황은 올해 1월을 기점으로 개선을 기대한다"며 "해당 시점부터 중국산 음극재는 반덤핑 관세 적용에 따라 93.5%의 관세율 적용에 따라 포스코퓨처엠의 점유율(M/S)이 빠르게 확보되기 시작할 것"이라고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"압도적이네" 유럽저택급 입장…'크루즈 한강뷰' 평당 1.3억 포제스 한강[부동산AtoZ] [르포]"압도적이네" 유럽저택급 입장…'크루즈 한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최악가뭄 돕자고 기부했더니…중고마켓에 올라온 '생수 팔아요'

'침팬지 어머니' 제인 구달 별세…향년 91세

"한달 2만원으로 살아도 행복"…'나는 노숙인' 변신한 中 30대 엘리트

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기