"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

관제사 등 무급 근무하지만 차질 예상

국립공원 등 주요 관광지 운영 중단 예정

미국 연방 정부가 셧다운(일시적 업무정지)에 돌입함에 따라 미국 여행 산업에 큰 타격을 입을 것으로 전망된다. 1일 연합뉴스는 미국 CNN 방송을 인용 셧다운으로 인해 해외 여행객의 미국 여행에 상당한 차질을 빚을 수 있다고 보도했다. 비행기 운항은 이어지지만, 항공편이 지연되거나 결항하는 일을 비일비재하게 경험할 수 있다는 것이다.

미국 연방 정부가 셧다운(일시적 업무정지)에 돌입함에 따라 미국 여행 산업에 큰 타격을 입을 것으로 전망된다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

항공교통 관제사와 공항 보안 검색을 담당하는 교통안전청(TSA) 직원들은 필수 인력으로 분류돼 셧다운 기간에도 근무하지만, 급여는 지급되지 않는다. 교통부가 지난 3월 공개한 계획안에도 항공교통 관제사 1만3000여 명은 셧다운 기간에 무급으로 근무하는 것으로 돼 있다. 무급 근무이다 보니 인력 부족 문제가 불거질 수 있고, 이는 항공편 혼란과 보안 검색 대기시간 증가로 이어질 수 있다.

앞서 도널드 트럼프 대통령의 1기 행정부 당시 셧다운으로 진행 중이던 2019년 1월에는 관제사 10명이 한꺼번에 병가를 내 뉴욕 라과디아 공항의 운항이 일시 중지된 바 있다. 이로 인해 뉴저지·필라델피아·애틀랜타 등 주요 허브 공항에서도 지연이 발생했다. 이 사건은 당시 셧다운의 종식에 영향을 주기도 했다. 항공 운항에 차질이 빚어지자 당시 의회와 강하게 대립했던 트럼프 대통령도 임시 예산안에 동의할 수밖에 없게 됐기 때문이다. 미국 연방항공청이 2025년 새로 채용한 관제사 2000여 명에 대한 교육 훈련도 셧다운 기간 중단될 것으로 보인다.

그랜드캐니언 등 미국 주요 관광지 잠정 폐쇄 예상

이번 셧다운 여파로 미국의 주요 관광지로 꼽히는 애리조나주 그랜드캐니언을 비롯한 국립공원들도 상당수 문을 닫을 것으로 예상된다. 애리조나주 정부 관계자는 연방정부 셧다운이 발생할 때 그랜드캐니언 운영 비용을 주 정부가 감당할 수는 없다고 CNN에 말했다. 국립공원관리청(NPS)이 운영하는 '자유의 여신상'도 폐쇄될 가능성이 있다고 CNN은 설명했다. 독립 단체인 국립공원보존협회는 셧다운으로 인해 전국에서 433개 공원이 폐쇄되고, 이에 따라 음식점·주유소 등 지역 경제에도 영향을 줄 것으로 내다봤다.

2025년 10월 1일 수요일 애리조나주 그랜드 캐니언에서 정부 폐쇄 첫날 공원이 개방된 가운데 꾸준하게 그랜드 캐니언 국립공원을 방문객이 찾고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

스미스소니언 국립항공우주박물관을 포함한 주요 박물관도 영향을 받을 수 있다. 스미스소니언 측은 지난해의 예산을 활용해 10월 6일까지는 박물관을 운영할 것이라고 밝혔다. 다만, 독립 기관인 전미여객철도공사(Amtrak)가 운영하는 철도 교통은 셧다운의 영향을 받지 않는다. 또 여권·비자 업무와 해외 체류 중인 미국인을 지원하는 영사 업무도 정상적으로 진행할 예정이다. CNN은 이번 셧다운이 트럼프 행정부에 대한 반발로 캐나다인 관광객이 급감해 여행업계가 어려움을 겪는 가운데 시작돼 여행 산업에 심각한 영향을 끼칠 수 있다고 우려했다.

나아가 노동통계국의 주요 경제 데이터 발표가 지연돼 연방준비제도의 통화정책 판단에 정보 공백이 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 미 의회 예산국은 트럼프 집권 1기 셧다운으로 인한 미국 경제 피해를 30억 달러(4조2100억원)로 집계한 바 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



