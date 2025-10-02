본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

알몸에 신발만 신은 남성, 새벽 고깃집 들어가 술·고기 훔쳐

이경호기자

입력2025.10.02 07:36

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
알몸에 신발만 신은 남성, 새벽 고깃집 들어가 술·고기 훔쳐
AD
원본보기 아이콘

경찰이 영업을 마친 고깃집에 벌거벗은 채 침입해 술과 고기를 훔쳐 간 혐의로 한 남성을 추적 중이다


1일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서는 건조물침입 등 혐의를 받는 남성 A씨에 대해 수사하고 있다.

A씨는 지난달 28일 오전 3시께 한 고깃집에 침입한 혐의를 받는다.


당시 A씨는 옷을 하나도 걸치지 않은 채 신발만 신은 상태였던 것으로 전해졌다.


A씨가 침입한 이후 고깃집 주방에 있던 고기와 소주 여러 병이 사라진 것으로 알려졌다.

업체 측은 방범용 카메라가 살짝 틀어진 것을 이상하게 여기고 영상을 확인하는 과정에서 A씨의 범행을 파악해 지난달 29일 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.


경찰은 현장 감식 결과와 방범용 카메라 영상 등을 토대로 A씨를 추적하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포]"압도적이네" 유럽저택급 입장…'크루즈 한강뷰' 평당 1.3억 포제스 한강[부동산AtoZ] [르포]"압도적이네" 유럽저택급 입장…'크루즈 한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

'침팬지 어머니' 제인 구달 별세…향년 91세

"한달 2만원으로 살아도 행복"…'나는 노숙인' 변신한 中 30대 엘리트

알몸에 신발만 신은 남성, 새벽 고깃집 들어가 술·고기 훔쳐

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기