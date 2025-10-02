알몸에 신발만 신은 남성, 새벽 고깃집 들어가 술·고기 훔쳐

경찰이 영업을 마친 고깃집에 벌거벗은 채 침입해 술과 고기를 훔쳐 간 혐의로 한 남성을 추적 중이다

1일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서는 건조물침입 등 혐의를 받는 남성 A씨에 대해 수사하고 있다.

A씨는 지난달 28일 오전 3시께 한 고깃집에 침입한 혐의를 받는다.

당시 A씨는 옷을 하나도 걸치지 않은 채 신발만 신은 상태였던 것으로 전해졌다.

A씨가 침입한 이후 고깃집 주방에 있던 고기와 소주 여러 병이 사라진 것으로 알려졌다.

업체 측은 방범용 카메라가 살짝 틀어진 것을 이상하게 여기고 영상을 확인하는 과정에서 A씨의 범행을 파악해 지난달 29일 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 현장 감식 결과와 방범용 카메라 영상 등을 토대로 A씨를 추적하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



