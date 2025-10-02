반도체·자동차 '쌍끌이'…9월 수출 역대 최대 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①9월 수출 '역대최대' 659억달러…반도체·자동차 '쌍끌이'

②'국장' 떠난 개미들, 코스피 고공행진에도 17조 팔았다

③韓美, 환율정책 합의…'환율조작국' 지정 위험 차단

MARKET INDEX

○뉴욕증시 美 정부 셧다운에도 다우·S&P 역대 최고치

○시장은 조기 진화 전망에 베팅

○고용 냉각 우려로 10월 금리 인하 전망 ↑

TOP 3 NEWS

■ '조업일수 확대'가 견인한 9월 수출 호실적…일평균은 6.1% 줄어 ○산업부, 2025년 9월 수출입 동향

○수출 12.7% 늘며 3년6개월 만에 사상 최대

○10월엔 조업일수 2일 부족…산업부 "영향 최소화 총력"

■ 공매도 재미 못 본 동학개미, 코스피선 17조 쏟아냈다 ○공매도 재개 반년, 외인·기관 편중 여전

○개인 공매도 참여율 1%대 불과

○개미 하락 베팅 욕구 인버스 ETF로 해소

■ 환율조작국 지정 우려 벗어나… 韓美 '환율정책 합의' 발표 ○한미, 관세협상 별도로 협의 거쳐 발표

○통화가치 조작 않는 환율 원칙 재확인

○이번 합의로 환율관찰대상국 부담 덜어

그래픽 뉴스 : 은행은 80조 투자하는데… 보험권 '생산적 금융' 동참 더딘 배경

○올해 보험사 채권 순매수액 중 국채 비중 80%…2년 만에 29%P↑

○금융당국, 투자 위험계수 낮춰 생산적 금융 유도하지만 한계 분명

○"생산적 금융 동참 위해선 보험 회계 등 종합 고려 필요"

돈이 되는 法

■ 1년 시한부 검찰청 … 헌법소원 예고, 쟁점은 3가지 ○'청구 시점' 관련, 법안 1년 후 시행돼 기본권 침해 미발생 지적 가능

○'청구인 자격 문제', 누가 기본권 침해 당사자인지 입증해야

○법소원 청구와 동시에 효력 정지 가처분 신청이 제기될 가능성도 거론

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025100115371047211

■ 러시아 제재로 묶인 5억원, 법무법인이 찾아줬다 ○미국 해외자산통제국에 소명

○2개월만에 해운사에 지급

○법무법인 삼양, 소환장 답변서·라이선스 신청서 제출

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025100115383055222

■ '팔면 손해' 무역보험공사 단체보험 방만 경영…5년째 손해율 100% 웃돌아 ○보험료 수익보다 보험공사 지급 보험금이 더 커

○부실기업 가입 제한 제도도 미흡

○"고위험 기업에 대한 가입 제한 기준 강화해야"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025100115384558533

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

02:00 미국 애틀랜타 연방준비은행의GDPnow (3분기)

03:05 캐나다 BoC의 부지사Rogers의 연설

10:30 호주 중앙은행 금융안정성 보고서 (8월)

12:35 일본 10년물JGB 국채 입찰

15:30 스위스 소비자물가지수(MoM) (9월)

16:00 스페인 실업률 변화(9월)

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

23:00 미국공장수주 (MoM) (8월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 19℃( ▲ 2 ℃) ｜최고기온 : 26℃( 0 ℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

