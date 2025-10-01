'은행 광고 틀 깼다'…우리은행 협업 컨텐츠, 3500만뷰 흥행

쿠팡플레이 '직장인들'의 우리은행편, 자발적 공유 확산

유튜브 채널과의 연이은 협업 진행

우리은행은 쿠팡플레이의 인기 웹드라마 '직장인들'과 협업해 제작한 에피소드가 SNS 채널 누적 조회수 3500만 회를 돌파했다고 1일 밝혔다.

해당 콘텐츠는 지난 9월 13일 공개된 '직장인들' 시리즈의 한 에피소드로, 직장인의 업무 상황 속에 우리은행 브랜드를 위트 있게 녹여내 주목을 받았다. 이 영상은 유튜브·인스타그램·틱톡 등 주요 SNS 플랫폼에서 빠르게 확산하며 공개 2주 만에 누적 조회수 3500만 회를 넘어섰다.

우리은행은 다양한 인플루언서와의 협업을 통해 새로운 고객 접점을 지속해서 확대하고 있다. 생활 정보 채널 '시골쥐의 도시생활'과의 협업에서는 우리WON모바일의 혜택과 이벤트를 생활 밀착형 포맷으로 풀어내 실질적인 수요층을 직접 공략했다.

개그우먼 이수지 씨가 운영하는 채널 '핫이슈지'와의 협업도 눈길을 끌었다. 이 콘텐츠는 이수지 씨의 부캐 '제니'의 엉뚱한 캐릭터를 살려 우리WON모바일을 자연스럽게 소개함으로써, 기존의 딱딱한 금융 이미지를 완화했다는 평가를 받았다.

우리은행 관계자는 "이번 협업 마케팅은 금융 브랜드가 고객의 일상 속에 자연스럽게 스며드는 새로운 접근이었다"며 "앞으로도 인플루언서와의 협업을 확대하고, 디지털 친화적인 다양한 콘텐츠를 통해 고객과의 소통을 강화할 계획"이라고 밝혔다.





