"긴 연휴, 클라우드 게임 하세요"…엑스박스가 추천하는 상황별 게임은

엑스박스 클라우드 게이밍 서비스

귀성길 지루할 때 '뱀파이어 서바이버즈'

가족 친척들과 '마인크래프트 던전스'

혼자일 땐 'P의 거짓', '페르소나4 더 골든'

추석 연휴를 앞두고 긴 이동, 가족 모임, 혼자만의 시간 등 다양한 상황에서 시간을 보낼 방법을 고민하는 이들이 많다. 이에 콘솔이나 PC가 없어도 즐길 수 있는 클라우드 게이밍 서비스(원격 고성능 서버 게임)가 주목받고 있다. 마이크로소프트의 게임 브랜드 엑스박스(Xbox)는 '클라우드 게이밍'을 통해 연휴 기간 상황별 맞춤형 게임 추천을 내놨다.

베타 서비스로 공개된 엑스박스 클라우드 게이밍은 '게임 패스 얼티밋(최고 등급 게임 구독 서비스)'의 일환으로 제공되는 서비스로, 수백 가지 고품질 게임을 설치 없이 스트리밍으로 즉시 플레이할 수 있게 해준다. 별도의 용량 부담이나 설치 대기 시간이 없는 만큼, 누구나 부담 없이 새로운 게임을 탐색하고 경험할 수 있다는 점이 특징이다.

콘솔과 PC는 물론 스마트폰, 태블릿, 일부 삼성·LG 스마트TV 등 다양한 기기를 지원해, 콘솔이 없어도 사용자가 이미 보유하고 있는 기기에서 간편하게 게임을 즐길 수 있다. 게임 라이브러리에는 블록버스터 대작부터 인디 타이틀까지 폭넓은 장르가 포함되어 있어 취향에 맞게 게임을 선택할 수 있으며, 크로스 디바이스 멀티플레이 기능을 통해 가족, 친척, 멀리 있는 친구들과 함께 플레이하는 것도 가능하다.

장거리 귀성길의 지루함을 덜고 싶다면 '뱀파이어 서바이버즈'를 추천한다. 미니멀한 플레이와 로그라이트 요소가 가미된 스릴 넘치는 고딕 호러 캐주얼 게임이다. 무기를 업그레이드하고, 수많은 어둠의 존재를 상대로 끝까지 생존을 위해 싸우다 보면 버스 및 기차 안에서의 긴 이동 시간이 순식간에 지나간다.

'옥토패스 트래블러II'도 즐거움을 더할 수 있다. 세계적으로 큰 호평을 받은 스퀘어에닉스 '옥토패스 트래블러' 시리즈의 두 번째 타이틀이다. 보다 향상된 HD-2D 그래픽(2D 픽셀과 3D 환경이 조화된 그래픽)으로 개성 넘치는 8명의 여행자가 새로운 대륙 '솔리스타'에서 펼치는 모험을 만나볼 수 있다. JRPG(일본 스타일 롤플레잉 게임) 특유의 감수성이 담긴 서사적인 모험을 따라가다 보면 귀성길이 한층 풍성해질 것이다.

가족·친척과 다 같이 즐거운 시간을 보내고 싶다면 '마인크래프트 던전스'를 추천한다. 클래식 던전 크롤러에서 영감을 받아 마인크래프트 세계에 구현된 액션 어드벤처 게임이다. 최대 4명의 플레이어가 함께 보물로 채워진 던전을 탐험하고, 서로 협력해 다양한 악당 몹들과 전투를 벌이게 된다.

양파 왕국에서 요리사 팀을 구성해 즐기는 파티 쿠킹 액션 게임인 '오버쿡!2'도 고려해볼 만 하다. 다채로운 맵에서 플레이어들과 협동해 초밥, 케이크, 버거 등의 메뉴를 요리하면서, 세대와 관계없이 탄탄한 팀워크를 바탕으로 웃음과 활기를 더할 수 있다.

혼자만의 시간을 오롯이 즐기고 싶은 유저에게는 'P의 거짓'과 '페르소나4 더 골든'을 권장한다. P의 거짓은 피노키오 동화를 잔혹극으로 재해석한 네오위즈의 액션 RPG(롤플레잉 게임)다. 벨에포크 시대를 배경으로 주인공 P가 제페토를 도와 비극을 해결하고 인간이 되어가는 여정을 그리며, 다크 판타지 세계관과 몰입도 높은 전투를 선사한다.

페르소나4 더 골든은 학창 시절의 청춘 감성과 독창적인 RPG 전투로 전 세계 게이머에게 큰 사랑을 받은 아틀라스의 대표작이다. 시골 마을에서 벌어진 연쇄 살인 사건에 얽힌 미스터리를 풀어가며, 독창적인 서사와 따뜻한 인물 관계 속에서 고요한 몰입감을 느낄 수 있다.

멀리 있는 친구와 함께 시간을 보내고 싶다면 '기어스 오브 워: 리로디드'가 적합하다. 블록버스터 대작 '기어스 오브 워'의 리마스터 버전으로, 크로스 플레이를 지원해 기기에 상관없이 친구들과 분대를 이루고 협동 전투를 즐길 수 있다. 해당 리마스터에는 원작 출시 이후 추가된 모든 콘텐츠들이 포함되어 있어 더욱 풍성한 경험을 제공한다.





