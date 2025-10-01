한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

대만 방송 출연해 한식 바비큐 홍보

각종 논란 이후 방송 활동을 전면 중단했던 백종원 더본코리아 대표가 대만 현지 방송을 통해 모습을 드러냈다. 지난 5월 "모든 방송을 중단하겠다"고 선언한 지 4개월 만이다.

백 대표는 지난달 29일(현지시간) 대만 뉴스 채널 TVBS에 출연해 타이베이에 있는 자신의 한국식 바비큐 매장을 직접 소개했다. 그는 "요게 더 맛있다"며 특제 해산물 소스를 추천하고 상추쌈을 직접 싸 먹는 등 시종일관 여유 있는 모습을 선보였다. 또한 자신이 특허를 냈다는, 얇게 썬 소갈빗살 메뉴도 소개하며 본인 브랜드의 차별성을 부각했다.

방송에서 그는 "고객들이 당장은 매장에서 고기를 즐길 수 있지만, 앞으로는 더 편리한 방식으로도 맛을 경험할 수 있게 하겠다"고 밝혔다. 다만 넷플릭스 서바이벌 '흑백요리사2' 복귀 여부와 원산지 허위 표기, 안전 규정 위반, 전 동료 폭로 등과 관련해선 언급하지 않았다.

이와 관련해 더본코리아 측은 "대만 현지 언론사의 취재 요청에 의한 인터뷰 중 한식을 소개한 것으로, 방송에 출연한 것은 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "백 대표는 태국·캄보디아·대만에 이어 11월 중순까지 중국과 미국을 돌며 글로벌 소스 영업을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

이번 방문은 글로벌 B2B 소스를 기반으로 한 '글로벌 푸드 컨설팅' 해외 영업의 일환으로, 대만은 세 번째 방문지다. 앞서 백 대표는 태국과 대만, 중국, 미국을 방문해 소스 제품을 직접 알리겠다며 지난 21일 인천국제공항을 통해 출국했다.

백 대표는 지난해 11월 더본코리아 상장 이후 원산지 표기 오류, 블랙리스트 의혹, 식품위생법 논란 등 각종 구설에 휩싸이자 지난 5월 방송 중단을 선언한 바 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



