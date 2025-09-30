본문 바로가기
민주당 "지귀연 의혹 제보자, 룸살롱 20여차례 접대했다고 주장"

한진주기자

입력2025.09.30 18:30

시계아이콘00분 41초 소요
원내대표실 정무실장, 대법원 감사결과 반박

더불어민주당은 30일 윤석열 전 대통령 내란 혐의 사건 재판장인 지귀연 서울중앙지법 부장판사의 '유흥업소 접대 의혹'과 관련해 익명 제보를 인용해 대법원의 감사 결과 발표를 반박했다.


더불어민주당 정의찬 원내대표실 정무실장이 30일 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 지귀연 부장판사의 룸살롱 접대 의혹 사건 관련 기자회견에서 지귀연 판사 교체와 공수처 수사를 촉구했다. 연합뉴스

정의찬 민주당 원내대표실 정무실장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대법원 발표는 제보자로부터 받은 제보 내용과 명백히 배치된다"며 "제보자는 1년에 한 번이 아니라 지난 수년간 본인이 직접 20여 차례 룸살롱 접대를 했다고 말했다"고 밝혔다.

정 실장은 "제보자는 지귀연 측이 비용을 지불한 것이 아니라 자신이 비용을 지불했고, 수백만원대 비용이 드는 회원제 '룸살롱 접대'였다고 분명히 말했다"고 밝혔다.


그는 "제보자로부터 직접 들은 진실이 이러함에도 대법원은 진실을 외면하고 사건을 축소·은폐하고 있다"며 "대법원이 이제 와서 '공수처 수사 결과를 기다려 처리하겠다'는 것은 진상 규명 의지가 없음을 분명히 한 것이고, 대법원 스스로 자정 능력이 없음을 고백한 것과 다름없다"고 덧붙였다.


아울러 "대법원은 즉시 지귀연 판사를 교체하고, 공수처는 신속하고 강력한 수사로 진실을 밝혀 달라"고 요구했다.

대법원 윤리감사실은 이날 해당 의혹을 조사한 결과 "현재까지 확인된 사실관계만으로는 직무 관련성을 인정하기 어렵다"고 판단했다. 지 판사가 1년에 한 번 정도 만나는 법조인 후배들과 술자리를 함께한 적이 있지만, 이들의 직무 관련성이나 접대 사실은 확인되지 않았다는 취지다. 외부 인사가 포함된 법원 감사위원회는 향후 공수처 수사 결과를 기다려 처리해야 한다고 판단했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
