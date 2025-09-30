김권영 여성가족부 정책기획관이 30일 서울 종로구 정부서울청사에서 여성가족부가 성평등가족부로 확대 개편 관련 사후 브리핑을 하고 있다.
[포토] 성평등가족부 확대 개편 사후 브리핑하는 김권영 정책기획관
2025년 09월 30일(화)
김권영 여성가족부 정책기획관이 30일 서울 종로구 정부서울청사에서 여성가족부가 성평등가족부로 확대 개편 관련 사후 브리핑을 하고 있다.
