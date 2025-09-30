본문 바로가기
대통령실

대통령실 "김혜경 여사 '이석증' 치료…한일 정상회담 만찬 어려워"

임철영기자

송승섭기자

입력2025.09.30 09:23

박상민 대통령 주치의 브리핑
"어제 저녁 갑작스러운 어지러움 호소해 진료"
"낙상 예방 위해 며칠간 안정 필요"

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 전날(29일) 저녁 어지럼증을 호소해 진료를 한 결과 '이석증'으로 확인돼 치료받았다고 대통령실이 30일 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

이재명 대통령 주치의 박상민 서울대병원 교수는 이날 예정에 없던 브리핑을 열고 "어제 저녁 김 여사가 갑작스러운 어지러움을 호소해 진료를 했다"면서 신경학적 검진과 전문검사를 실시한 결과 '이석증'으로 확인됐다고 말했다.


박 교수는 "(귓속 볼을) 제자리로 돌려놓는 치료법을 시행했다"면서 "일부 호전을 보여 많이 회복이 됐지만 약간의 증상이 남아 약물 처방하고 안정을 취했다"고 부연했다.

이어 박 교수는 "오늘 아침 다시 진료를 시행했고 증상은 매우 많이 호전됐지만, 여전히 어지럼증이 있어 낙상 예방을 위해 며칠간 안정 필요하다"면서 "이석증 회복 이후에도 2~3일 안정 취하는 게 의학적 권고이고, 이석증 치료 이후에도 움직이지 않는 안정이 필요해 오늘 일정을 불가피하게 수행할 수 없게 됐다"고 말했다.


김 여사는 당초 이날 부산에서 진행되는 한일 정상회담 만찬 행사 등에 참석할 계획이었다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
