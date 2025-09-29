NH투자증권, 전북 고창군에 냉장고 88대 전달

NH투자증권이 전라북도 고창군 마을공동체에 냉장고 88대를 기부했다고 29일 밝혔다.

NH투자증권이 전북 고창군에 냉장고 88대를 전달했다고 29일 밝혔다. 김석찬 NH투자증권 부사장(오른쪽), 심덕섭 고창군수가 전달식 후 기념 촬영을 하고 있다. NH투자증권 제공

이날 오후 고창군청에서 열린 전달식에는 김석찬 NH투자증권 부사장과 심덕섭 고창군수 등이 참석했다.

NH투자증권은 지난 2019년부터 전국 농촌 마을공동체(마을회관, 경로당)를 대상으로 농촌마을공동체 지원사업을 진행하고 있다. 2019년부터 3년간 농촌지역 마을공동체의 노후화된 취사 시설을 전기레인지(인덕션)로 교체하는 활동을 했다. 그 결과 총 1263대의 인덕션을 지원했다. 2022년부터는 매년 350여대의 냉장고를 꾸준히 지원하고 있다. 지난 3월 전라남도 함평군을 비롯해 전국 각지에서 농촌지원사업을 이어가고 있으며 올해에는 총 8개 군에 냉장고 352대를 전달한다는 계획이다. 고창군은 올해 일곱 번째 지원 지역이다.

NH투자증권은 범농협그룹으로서 농촌 일손 돕기뿐만 아니라 농가 지원 및 사회적 책임 활동을 적극적으로 실천하고 있으며 마을공동체 지원사업을 지속하고 있다. 단순 농촌 일손 돕기를 넘어 마을 숙원 사업을 지원하는 등 앞으로도 사회적 책임 활동을 이어 나갈 예정이다.

김석찬 NH투자증권 부사장은 "농촌마을공동체 지원사업은 NH투자증권의 대표 사회공헌활동 중 하나로 앞으로도 지속적으로 실시해 나갈 계획"이라며 "이번 지원사업을 통해 고창군 지역 농업인과 주민에게 도움이 되기를 바란다"고 말했다.





송화정 기자



