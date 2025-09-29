은행 비대면 대출 속속 재개…영업점서 주민증 사용도 가능

국가전산망 '셧다운'으로 차질 빚은 은행 업무

KB국민은행·신한은행 등 비대면 신용대출 재개

영업점서는 ARS 주민등록증 진위확인 가능해져

"일부 영업점 대기시간 길어져…업무 빠르게 정상화되는 중"

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 차질을 빚었던 은행 비대면 업무가 속속 정상화되고 있다. 영업점에서는 주민등록증을 통한 신분 확인도 가능해졌다.

29일 은행권에 따르면 국정자원 화재로 막혀있던 비대면 신용대출 등 서비스들이 현재 정상 운영되고 있다.

전날까지만 해도 공공마이데이터를 사용하는 시중은행의 비대면 신용대출은 접수가 어려웠다. 하지만 이날 오전 10시 이후 은행 대출심사에 필요한 마이데이터 수집이 정상화되면서 비대면 신용대출도 재개됐다.

또한 정부24 서비스가 일부 복구되고, 이후 정부24 데이터를 활용한 스크래핑이 가능해지면서 비대면 주택담보대출이나 사업자대출, 전세대출 연장 등의 서비스도 차질 없이 운영되고 있다. 비대면 주담대와 전세대출 시 일부 은행에서 요구하는 '얼굴인증' 등도 전날까지는 신청이 제한됐으나 현재는 운전면허증과 여권 등을 이용해 등록이 가능하다.

다만 은행 상품 중에서 국가보훈처의 자료를 받아야 하는 독립유공자·국가유공자 등을 대상으로 하는 '나라사랑대출'은 신청이 여전히 어렵다.

주민등록증을 이용한 비대면 신분 확인은 현재도 불가능하지만 운전면허증이나 여권 등으로 대체가 가능해 혼란은 크지 않은 것으로 전해졌다. 여권의 경우 화재 초기에는 일부 장애가 발생했으나 현재는 백업데이터가 가동돼 정상 운영 중이다. 영업점에서는 유선 확인(ARS 1382)을 통한 인증방식을 다시 도입해 주민등록증으로도 업무를 볼 수 있다.

이날 현장에서는 일부 영업점에서 대기시간이 지연되기도 했지만 우려했던 만큼의 혼란은 없었다. 시중은행의 한 관계자는 "지역별로 편차는 있었지만 큰 혼란은 없었다"며 "현재 거의 모든 서비스가 빠르게 정상화되는 중"이라고 말했다.

KB국민은행은 고객 불편을 최소화하기 위해 예금·대출 관련 본부부서를 중심으로 영업점 현장대응반을 운영하고 있다. 평소보다 대기시간이 길어질 수 있다는 점도 안내했다. 신한은행에서는 지난 사흘간 처리되지 못한 고객 업무를 응대하기 위해 사전에 방안을 마련해 대응하고 있다.

한편 보금자리론·주택보증·주택연금 등 정책대출 상품도 정상화되고 있다. 주택금융공사는 이날 "행정정보를 이용하는 주요 상품의 신청과 심사시스템이 정상적으로 운영되고 있다"고 밝혔다.





김혜민 기자



