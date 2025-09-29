본문 바로가기
광주시교육청, 2026년 5급 승진 예정자 17명 확정

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.29 14:40

광주시교육청은 2026년 1월 1일자 5급 승진 대상자 17명을 선발했다.

광주시교육청.

광주시교육청.

29일 시교육청에 따르면 직렬별로는 교육행정직 14명, 사서직 2명, 전산직 1명이다. 이번 선발은 승진후보자명부 50%와 역량평가 50%(업무실적기술서 15%, 보고서 15%, 인터뷰 20%)를 합산해 지방공무원인사위원회 의결을 거쳐 확정됐다.


역량평가는 6급 재직 기간의 실적을 평가하는 업무실적기술서, 교육정책 기획 및 대안 제시 능력을 보는 보고서, 중간관리자의 자질과 품평을 종합하는 인터뷰로 진행됐다.

시교육청은 업무 공백을 최소화하고 준비 부담을 줄이기 위해 금요일과 주말에 특별 사전연수를 열어 보고서 작성, 1대 1 인터뷰 모의 실습 등을 지원했다.


이번 승진 대상자들은 오는 11월 3일부터 28일까지 대구 교육부 중앙교육연수원에서 연수받은 뒤 내년 1월 1일자로 5급으로 승진 임용된다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
