사학연금, 데이터 기반 행정 혁신 속도…"미래 경쟁력 제고"

신용평가사 협력해 지침 마련

사립학교교직원연금공단(사학연금)은 기관 신뢰도 제고와 대외 경쟁력 확보를 위한 데이터 기반의 행정 혁신을 위해 신용평가사와 협력해 데이터 관련 지침을 마련한다고 29일 밝혔다.

최근 사학연금은 신용평가사와의 연구를 통해 교직원의 부담금 납부실적 및 납부기간 등의 비금융정보가 신용평가에 긍정적으로 활용될 수 있음을 확인했다. 이를 제도화하기 위한 설계에 착수해 추후 단계적으로 추진할 예정이다.

사학연금은 앞서 부담금 납부 정보 활용을 위한 공공 마이데이터 실시간 연계 개발을 완료한 바 있으며, '데이터 기반 행정 활성화 내부 관리지침'을 새롭게 제정해 데이터 수집·분석·활용 체계를 정비했다. 이를 통해 행정 의사결정의 객관성과 신뢰성을 확보하는 동시에 조직 전반에 데이터 활용 문화를 확산시킨다는 방침이다.

송하중 사학연금 이사장은 "데이터 기반의 업무 활용 및 개선은 공단의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 요소 중 하나"라며 "성실한 납부실적 정보의 신용점수 긍정적 활용과 내부 지침 제정이 재직 중인 교직원과 연금 수급자 모두에게서 긍정적 신뢰를 확보하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

사학연금 나주 본사 사옥. 사학연금 AD 원본보기 아이콘





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>