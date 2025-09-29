우리 아이 왜 늙어보이지?…"아빠가 어릴때부터 담배펴서" 연구결과

사춘기 흡연시 다음 세대 건강 위협 가능성

아버지가 15세 이전에 담배를 피우기 시작한 경우 그 자녀는 그렇지 않은 경우보다 생물학적 노화 속도가 약 1년 빨라진다는 연구 결과가 나왔다.

기사 이해를 돕기 위한 담배 이미지. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

노르웨이 베르겐대 후안 파블로 로페스-세르반테스 박사 연구팀은 29일(현지시간) 네덜란드 암스테르담에서 열린 유럽호흡기학회(ERS) 학술대회에서 아버지의 청소년기 흡연과 자녀 노화 간 상관관계를 분석한 결과를 발표했다.

연구는 북유럽·스페인·호주 등에서 진행된 호흡기 건강(RHINESSA) 연구에 참여한 7~50세 892명(평균 28세)을 대상으로 진행됐다. 연구팀은 본인과 부모의 흡연 여부와 흡연 시작 연령을 조사하고 혈액 샘플을 통해 후성유전적 변화를 분석했다. 이후 '후성유전 시계(epigenetic clock)'라는 생물학적 노화 측정법을 적용해 실제 나이와 비교했다.

사춘기 흡연, 자녀 노화로 이어진다

분석 결과 아버지가 15세 이전에 흡연을 시작한 사람은 생물학적 나이가 실제 나이보다 평균 9개월~1년가량 더 빨랐다. 특히 아버지가 사춘기에 흡연을 시작했고 본인 역시 담배를 피우는 경우에는 이 차이가 14~15개월로 늘어났다. 반면 아버지가 성인이 된 이후 담배를 피운 경우에는 미미한 차이만 나타났으며 어머니의 임신 전 흡연과 자녀 노화 간에는 유의미한 연관성이 관찰되지 않았다.

로페스-세르반테스 박사는 "이 연구가 사춘기 흡연과 노화 가속화의 연관성을 완전히 설명하지는 못하지만 아버지가 사춘기에 흡연을 시작하면 정자 세포의 후성유전적 변화가 발생하고 이러한 변화가 다음 세대로 전달되는 것 같다"고 설명했다. 이어 "사춘기에 담배를 피우는 소년들이 자신도 모르게 미래 자녀에게 해를 끼칠 수 있다"며 "정책입안자들은 청소년 흡연 예방을 최우선 과제로 삼아야 한다"고 강조했다.

한편 질병관리청이 발표한 '2024년 청소년건강행태조사'에 따르면 국내 청소년 흡연율은 남학생 4.8%, 여학생 2.4%로 나타났다. 2005년(남 14.3%, 여 8.9%)과 비교하면 크게 줄었지만 전자담배·가열담배를 함께 쓰는 '다중 사용자' 비율은 늘고 있다. 흡연 시작 연령도 점차 낮아지고 있어 청소년 흡연 예방 대책 강화가 요구된다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>