NH농협 성남시지부, 1억9000만원 상당 쌀 성남시에 맡겨

5000포대 저소득층에 전달 "풍성한 한가위 되세요"

NH농협 성남시지부는 어려운 이웃에게 전달해 달라며 1억9000만원 상당의 쌀 5000포대(포대당 10㎏)를 29일 성남시에 맡겼다.

NH농협 성남시지부는 어려운 이웃에게 전달해 달라며 1억9000만원 상당의 쌀 5000포대(포대당 10㎏)를 29일 성남시에 맡겼다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 이날 오전 11시 시청광장에서 신상진 성남시장과 양흥식 농협 성남시지부장, 김효진 경기 사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석한 가운데 '2025년 한가위 맞이 서로 사랑 나누기 쌀 전달식'을 했다.

받은 쌀은 성남지역 50개 동 기초생활보장 수급자와 저소득층에 1포씩 전달하기로 했다.

NH농협 성남시지부는 2012년부터 추석 명절 때마다 저소득층을 위한 쌀을 성남시에 기탁해 오고 있다.

2023년부턴 쌀, 김치, 성금 등 다양한 형태로 나눔을 실천해 지역 사회에 온기를 전하고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



