'포항 지구촌 엑스포', 세계 13개국 외국인·시민 5000여명 발길

글로벌 대항전·전통공연·체험부스 등 운영

포항시가 지난 27∼28일 영일대해수욕장 장미원 일대에서 개최한 '2025 포항 지구촌 엑스포'가 세계 13개국 외국인과 포항 시민 등 5000여명의 발길을 사로잡으며 성황리에 막을 내렸다.

'마카다 포항 사람 아이가!'라는 슬로건으로 진행된 이번 행사는 외국인 유학생·근로자·다문화 가정과 포항 시민이 함께 어울린 참여형 문화 엑스포로 꾸며졌다.

글로벌 대항전, 세계 전통 공연, 전통놀이·의상 체험 등 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다.

개막식에는 이강덕 포항시장, 임주희 포항시의회 경제산업위원회 위원장, 방청록 한동대학교 국제화 부총장, 김인애 포항YWCA 회장 등 내빈과 해외 대표단이 참석해 글로벌 문화 교류의 장을 열었다. 무대에서는 외국인 힙합댄스 크루, 포항 다소리세오녀 합창단과 카사스마리앤에이의 합동 공연이 열띤 호응을 얻었다.

행사의 하이라이트는 로컬과 글로벌 시민이 함께한 글로벌 대항전이었다. '니맘내맘 퀴즈쇼', '글로벌 갓 탤런트(노래·댄스)', 팔씨름 등 다양한 종목이 QR 관객 투표를 통해 순위가 결정됐다. 우승을 거둔 필리핀팀에는 상금 100만원과 우승기, 해당 국가의 국가(國歌) 연주가 이어져 감동을 더 했다.

또 인도네시아·베트남·네팔·필리핀·몽골·미국·인도·일본·중국·카자흐스탄·한국 등 세계 각국의 전통 공연이 펼쳐져 관람객의 눈과 귀를 사로잡았다.

또 포항 마이스산업 캐릭터인 '퐝이'가 대형 조형물로 등장, 귀여운 모습으로 눈길을 끌며 포토존 명소로 떠올랐다. 부대행사로는 글로벌 푸드트럭, 전통놀이, 전통의상과 메이크업 체험, 다문화 자조모임이 운영한 문화 홍보 부스 등 체험프로그램이 풍성하게 마련됐다.

행사의 피날레는 방송인 박명수(G-Park)의 디제잉 공연이 장식했다. 무대 앞은 국적을 불문하고 모두가 어울려 즐기는 글로벌 파티로 변하며, 엑스포의 열기는 절정을 이뤘다.

이강덕 시장은 "이번 엑스포는 글로벌 시민과 함께하는 소통과 공존의 무대였다"며 "2027년 개관 예정인 포항국제전시컨벤션센터와 연계해 포항이 국제 MICE 거점 도시로 도약할 수 있도록 힘쓰겠다"고 강조했다.

포항시는 글로벌 네트워킹 거점으로 도약하기 위해 국제 행사를 잇달아 개최하며 마이스(MICE) 산업을 키워가고 있다. 이러한 흐름 속에서 포항 시민이 세계 속의 시민으로 함께 성장할 수 있도록 포항 지구촌 엑스포가 탄생했다.





