"이러다 중국에 다 뺏긴다" 반도체 규제에 작심발언한 젠슨 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 미·중 간 반도체 부문 기술 격차가 '몇 나노초(10억 분의 몇초)' 수준에 불과하다며 미 정부에 규제를 중단할 것을 촉구했다.

29일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 황 CEO는 최근 팟캐스트 'BG2'에 출연해 중국 반도체 부문이 미국에 "몇 나노초 뒤져 있다"면서 "그런 만큼 우리(미국 기업)는 경쟁해야 한다"고 말했다.

그는 중국의 넓은 인재 풀, 중국 지역 간 내부 경쟁 등을 거론하면서 중국의 반도체 제조역량 진전에 대해 강조했다. 중국의 '996 근로' 등 치열한 근로 문화도 언급했다. 이는 오전 9시부터 오후 9시까지 주 6일 일하는 근로 문화를 일컫는다.

황 CEO는 앞서 미국 정부가 첨단 인공지능(AI) 칩에 대한 중국의 접근을 차단하기 위해 단행해 온 규제 정책들을 비판해왔다. 미 정부는 엔비디아가 중국 시장을 겨냥해 만든 AI 칩 H20의 대중국 수출을 지난 4월 차단했다가 7월 미·중 관세 논의 과정에서 일부 허가한 바 있다.

황 CEO는 팟캐스트 인터뷰에서 미국 기업들의 중국 내 경쟁을 허용하는 것이 미·중 양국의 이익에 부합한다고 짚었다. 특히 미 당국을 향해 기술업계가 중국을 포함한 전 세계에서 경쟁할 수 있도록 해줘야 한다고 주장했다. 이를 통해 반도체 기술을 전 세계로 확산시키고, 미국의 경제적 성공과 지정학적 영향력을 극대화할 수 있다는 것이다.

중국을 향해서도 당국의 '시장 개방' 입장을 거론하면서 중국이 외부로부터의 투자에 개방적 입장을 유지할 것이라 믿고 그렇게 바란다고 말했다. 이어 "중국 이익에 가장 부합하는 것은 외국 기업들이 중국에서 투자·경쟁하는 것"이라고 했다.

일각에서 제기된 AI 생산설비 과잉에 대한 우려에는 "모든 범용 컴퓨팅을 가속 컴퓨팅과 AI로 완전히 전환할 때까지는 (과잉) 가능성이 매우 낮다고 본다"면서 "누구에게도 원자폭탄이 필요하지는 않지만, 모두에 AI는 필요하다"고 덧붙였다.

SCMP는 중국 업체들이 '포스트 엔비디아' 체제를 준비 중인 가운데 이 같은 발언이 나왔다는 데 주목했다. 실제로 중국 AI·반도체 기업들은 자국산 대체품을 잇달아 내놓으며 엔비디아의 시장점유율을 뺏어오는 중이다. 중국 내 반도체 생태계의 기술고문과 컨트롤타워를 담당하는 화웨이는 이달 AI 칩 로드맵을 공개해 엔비디아를 우회할 수 있는 클러스터링 방식과 첨단 제조 기술을 제시했다.

알리바바, 텐센트, 바이트댄스, 바이두 등 중국 정보통신(IT) 대기업들도 공급망 통제력을 강화하기 위해 자체 연구개발과 외부 투자 등 칩 개발에 대규모 자금을 투입하고 있다. 캄브리콘 테크놀로지, 모어스레드 테크놀로지, 인플레임, 메타X 등 스타트업들도 이런 움직임에 동조하고 있는 것으로 알려졌다.





