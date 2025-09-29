이억원 금융위원장 "금융소비자 보호와 투명성 강화에 전념"

29일 간부회의 열고 금융소비자 보호 등 당부

이억원 금융위원장. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장이 향후 금융위가 쇄신을 통해 금융 소비자 보호와 투명성, 공공성 등의 강화에 전념해야 한다고 밝혔다.

이 위원장은 29일 오전 서울 세종로 정부서울청사에서 간부회의를 열고 "조직 개편 논의 과정에서 나왔던 금융 행정에 대한 문제 제기와 지적을 깊이 새기고 국민 신뢰를 얻을 수 있는 마지막 기회라는 비상한 각오를 해야 한다"며 "향후 금융 소비자 보호와 공공성·투명성을 위한 스스로의 쇄신에 전념해야 한다"고 강조했다.

그는 "조직과 일하는 방식 전반을 과감히 혁신해 금융 사고와 금융 범죄로 인한 소비자 피해가 반복되는 문제, 금융 행정의 공공성·투명성과 현장 소통이 부족한 문제, 민생과 실물경제 지원이 충분하지 못했던 문제를 근본적으로 해소해 나가자"고 말했다.

이 위원장은 금융위 직원들에게 크게 세 가지를 당부했다. 우선 "익숙한 금융만의 시각에서 벗어나 소비자와 수요자, 금융 약자의 생생한 목소리를 듣고 소비자 중심 금융으로의 대전환을 위해 우리가 먼저 기존 사고의 틀을 바꿔나가야 한다"고 주장했다.

두 번째로 "대내외 불확실성에 대한 철저한 위기 대응, 생산적 금융으로의 대전환과 자본시장 활성화, 포용적 금융의 가시적 성과 창출 등 금융위의 여러 미션에 대해 공직자로서 소명 의식을 갖고 국민들이 체감할 수 있는 성과를 내는 데 집중해 달라"고 덧붙였다.

마지막으로 "시장에서 바라보는 금융위의 벽은 여전히 높은 만큼 현장 소통에 힘써달라"고 요구했다. 그는 "정부 당국의 권위는 권한이 아니라 실력에서 나온다는 점을 명심하고 모든 업무에 낮은 자세로 임해달라"고 요청했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>