전국 1만6000정 유통된 '실탄 쏘는 장난감 총'에 발칵 뒤집힌 日

실탄 발사 가능한 구조

日경찰, 2600정 긴급회수

실탄을 발사할 수 있는 구조를 가진 중국산 플라스틱 장난감 권총이 일본 전역에 유통된 사실이 드러나 경찰이 대대적 회수에 착수했다. 겉보기엔 평범한 장난감이지만 흉기로 악용될 가능성이 확인되면서 시민 불안이 커지고 있다. 회수 속도가 더딘 탓에 당분간 불안이 이어질 것으로 보인다.

게임센터 경품으로 전국 유통

회수된 ‘리얼 기믹 미니 리볼버’ 제품. 야마구치현 경찰 본부 AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) 요미우리 신문에 따르면 일본 경찰청은 중국에서 수입된 장난감 권총 '리얼 기믹 미니 리볼버'가 실탄을 발사할 수 있는 구조로 확인돼 긴급 회수를 진행하고 있다고 밝혔다. 해당 제품은 지난해 12월 이후 한 게임센터의 경품으로 제공되는 등의 경로로 일본 전역 31개 도도부현, 78개 기업을 통해 약 1만5800정이 유통된 것으로 파악됐다.

이 장난감 권총은 길이 약 12㎝로, 8개의 플라스틱 탄환이 기본으로 제공된다. 문제는 총신(구멍)이 뚫려 있어 실제 실탄을 발사할 수 있는 구조라는 점이다. 총기 전문가들은 "실제 권총 수준의 위력은 아니지만 탄환을 전방으로 발사할 수 있다는 사실만으로도 충분히 흉기가 될 수 있다"고 지적했다.

경찰 "소지만으로 불법, 즉시 신고해 달라"

그러나 회수는 아직 미진하다. 현재까지 규슈·야마구치·오키나와 등지에서 약 2600정(20% 수준)만 회수됐다. 특히 야마구치현은 약 850정이 유통된 것으로 보이지만 회수량은 393정(40% 수준)에 그쳤다. 반면 후쿠오카현은 810정 중 71정(10% 미만)만 회수됐고, 구마모토현도 800정 가운데 124정만 회수됐다.

현지 경찰은 "구매 시 신분 확인 절차가 없어 소지자를 특정하기 어렵고, 외관이 장난감과 크게 다르지 않아 위험성을 인식하기 어렵다는 점이 회수를 더디게 하고 있다"고 설명했다. 경찰은 "겉모습이 장난감 같더라도 실탄 발사가 가능하다면 소지만으로 불법"이라며 "발견 시 즉시 경찰에 신고해 달라"고 당부했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



