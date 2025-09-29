본문 바로가기
조달청, 나라장터 서비스 재개…"대금지급 기능부터 정상화"

대전=정일웅기자

입력2025.09.29 09:21

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 중단됐던 나라장터 서비스가 재개된다.


조달청은 나라장터를 재해복구시스템(DR)으로 전환해 서비스를 재개했다고 29일 밝혔다. 재개 시점은 이날(29일) 오전 9시부터다.

단 재개된 서비스는 안정적 운영을 위해 정책적으로 일부 기능을 제한, 민생에 밀접한 나라장터 대금지급을 우선적으로 가동한다.


DR은 예기치 못한 사고로 시스템 서비스가 중단됐을 때 IT 인프라, 업무 기능 등을 신속하게 복원해 업무 연속성을 유지토록 한다.


조달청은 지난 26일 국정자원 화재로 나라장터, 하도급지킴이 목록정보 홈페이지 등 18개 지원시스템 서비스가 중단된 직후부터 비상대응체계에 돌입해 데이터 점검과 기능 테스트 등 작업을 거쳐 국정자원 광주센터 DR을 통해 시스템 재가동을 준비했다.

조달청은 대금지급과 연계해 하도급 대금을 전자적으로 관리하는 하도급지킴이도 29일 재개하는 것을 목표로 막바지 시스템 점검을 진행하는 중이다.


또 서비스 재개 후 시스템 지연·장애가 발생해도 원활하게 업무를 처리할 수 있도록 매뉴얼, FAQ 등을 사전에 마련해 대국민 서비스가 차질 없이 이뤄질 수 있도록 할 방침이다.


백승보 조달청장은 "조달기업과 수요기관 등 사용자의 불편을 최소화하기 위해 DR로 나라장터 주요 서비스를 재개했다"며 "조달청은 앞으로도 행안부, 국정자원과 협조해 나라장터와 지원 시스템의 모든 서비스가 정상적으로 운영될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
