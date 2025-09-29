본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

인구 3만 무너진 청양, 농어촌 기본소득 최적지 부상

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.29 09:13

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


충남 최저 인구…군민 서명운동·결의대회로 유치 총력

청양군청 전경

청양군청 전경

AD
원본보기 아이콘

충남 청양군이 인구 3만 명 붕괴와 초고령화라는 현실 앞에서 정부 '농어촌 기본소득 시범사업' 유치를 위해 전 군민이 나섰다.


충남 15개 시·군 중 최저 인구를 기록한 청양이야말로 국가 시범사업의 필요성과 효과를 가장 극명하게 보여주는 최적지라는 평가가 나온다. 청양군의 인구는 지난 8월 기준 2만9122명으로 집계됐다.

29일 군에 따르면 군은 군청과 읍·면사무소에 서명부를 비치하고, QR코드를 활용한 온라인 전자서명도 병행해 군민 누구나 손쉽게 참여할 수 있도록 했다.


또 마을 단위로도 서명운동을 확산하며 "군민의 뜻이 곧 청양의 미래"라는 분위기를 만들어가고 있다.


군은 이날 오후 군청 대회의실에서 19개 농업인 단체 회장과 임원진 등 80여 명이 참석한 가운데 설명회와 결의대회를 연다.

참석자들은 농어촌 기본소득이 청양의 인구감소·고령화 문제를 해결할 핵심 대안임에 공감하고, 반드시 시범사업에 선정돼야 한다는 의지를 다졌다.


정부의 '농어촌 기본소득 시범사업'은 인구감소지역 6개 군을 선정해 주민 모두에게 매월 15만 원을 지역사랑상품권으로 지급하는 국가정책이다.


단순한 생활지원에 그치지 않고, 정주여건 개선·귀농귀촌 활성화·소비 촉진 등 농촌 사회 전반의 활력을 불어넣는 효과가 기대된다.


군은 사업 유치를 위해 전담 TF를 꾸려 대응 전략을 수립하고 있으며, 정부 정책에 부합하는 '청양형 기본소득 모델'도 설계 중이다.


김돈곤 군수는 "농어촌 기본소득은 단순한 지원이 아니라 미래를 위한 투자이자 지역 혁신의 출발점"이라며 "인구 3만 명이 무너진 청양이야말로 시범사업의 최적지"라고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"5000원이면 된대" 추석 앞두고 난리난 다이소 제수용품

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기