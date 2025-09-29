인구 3만 무너진 청양, 농어촌 기본소득 최적지 부상



충남 최저 인구…군민 서명운동·결의대회로 유치 총력



충남 청양군이 인구 3만 명 붕괴와 초고령화라는 현실 앞에서 정부 '농어촌 기본소득 시범사업' 유치를 위해 전 군민이 나섰다.

충남 15개 시·군 중 최저 인구를 기록한 청양이야말로 국가 시범사업의 필요성과 효과를 가장 극명하게 보여주는 최적지라는 평가가 나온다. 청양군의 인구는 지난 8월 기준 2만9122명으로 집계됐다.

29일 군에 따르면 군은 군청과 읍·면사무소에 서명부를 비치하고, QR코드를 활용한 온라인 전자서명도 병행해 군민 누구나 손쉽게 참여할 수 있도록 했다.

또 마을 단위로도 서명운동을 확산하며 "군민의 뜻이 곧 청양의 미래"라는 분위기를 만들어가고 있다.

군은 이날 오후 군청 대회의실에서 19개 농업인 단체 회장과 임원진 등 80여 명이 참석한 가운데 설명회와 결의대회를 연다.

참석자들은 농어촌 기본소득이 청양의 인구감소·고령화 문제를 해결할 핵심 대안임에 공감하고, 반드시 시범사업에 선정돼야 한다는 의지를 다졌다.

정부의 '농어촌 기본소득 시범사업'은 인구감소지역 6개 군을 선정해 주민 모두에게 매월 15만 원을 지역사랑상품권으로 지급하는 국가정책이다.

단순한 생활지원에 그치지 않고, 정주여건 개선·귀농귀촌 활성화·소비 촉진 등 농촌 사회 전반의 활력을 불어넣는 효과가 기대된다.

군은 사업 유치를 위해 전담 TF를 꾸려 대응 전략을 수립하고 있으며, 정부 정책에 부합하는 '청양형 기본소득 모델'도 설계 중이다.

김돈곤 군수는 "농어촌 기본소득은 단순한 지원이 아니라 미래를 위한 투자이자 지역 혁신의 출발점"이라며 "인구 3만 명이 무너진 청양이야말로 시범사업의 최적지"라고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



