본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한화투자 "한은, 금리인하 10월→11월 전망...내년엔 동결"

조슬기나기자

입력2025.09.29 08:34

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한화투자증권은 29일 한국은행 금융통화위원회(금통위)의 기준금리 인하 시점 전망을 기존 10월에서 11월로 늦추고, 내년에는 동결을 유지할 것으로 예상했다.


김성수 한화투자증권 연구원은 이날 '11월 인하가 마지막, 2026년 인하 없을 것' 보고서에서 "종합적으로 봤을 때 최종금리(Terminal Rate)는 2.25%"라며 이같이 밝혔다. 한은은 지난 5월 금통위에서 금리를 2.50%로 낮춘 이후 동결 결정을 유지해왔다.

이창용 한국은행 총재가 8월28일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회에서 의사봉을 두드리고 있다.2025.08.28 사진공동취재단

이창용 한국은행 총재가 8월28일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회에서 의사봉을 두드리고 있다.2025.08.28 사진공동취재단

AD
원본보기 아이콘

김 연구원은 "지금까지 한은의 통화정책 운영 환경 판단은 '개선되고 있지만, 잠재수준을 하회하는 성장' 및 '조금 더 지켜봐야겠으나 정부 대책 등 효과가 기대되는 부동산 및 가계부채 문제'"라면서 "이러한 판단이 '여전히 올라가는 서울 집값과 다시 불안해진 외환시장' 및 '잠재수준을 하회하지만 개선되는 성장'으로 바뀐 모습"이라고 진단했다. 그는 "현재로선 금융안정에 좀 더 오래 중점을 두는 것이 자연스럽다"며 향후 금리 인하 시점을 10월에서 11월로 변경했다.

이와 함께 내년에는 금리 동결을 전망했다. 김 연구원은 "올해 혹시 몰라 신중할 필요가 있어 기준금리 인하 시점이 지연된다면, 내년은 굳이 내릴 이유가 없어 보이기에 2.25% 기준금리를 유지할 공산이 크다"며 "물가와 금융안정, 경제, 중립금리 모두 2026년 추가적인 정책 조정을 강하게 필요로 하지 않을 것"이라고 분석했다.


그는 "내년에도 부동산, 가계부채 상황이 안정을 찾았다고 단언하기는 힘들 것이고, 환율도 마찬가지"라면서 "성장은 2025년 기저효과, 관세 관련 리스크가 조금씩 완화되거나 반영되면서 개선될 전망"이라고 내다봤다.


아울러 통상 중립금리가 잠재성장률에 크게 영향을 받는다는 점과 별개로, 이창용 한은 총재가 2년여간 '금융안정을 고려한 중립금리는 기존보다 높을 것'이라고 주장해왔다는 점 역시 짚었다. 김 연구원은 "현재 기준금리는 이미 중립금리 중간값을 하회 중이고, 중립금리가 하향 조정된다 하더라도 기준금리가 2.25%로 인하되면 계속해서 중간값을 밑돌 것"이라며 "잠재성장률 하락은 금융안정 요소가 상쇄한다. 우리의 최종금리는 2.25%"라고 설명했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기