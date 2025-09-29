에릭 애덤스, 뉴욕시장 재선 도전 포기…맘다니·쿠오모 양자 대결 전망

급진 좌파 맘다니 견제 총결집

에릭 애덤스 뉴욕시장이 11월 치러지는 뉴욕시장 선거에서 재선 도전을 포기했다.

애덤스 시장은 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 동영상에서 "우리가 이룬 모든 성취에도 불구하고 더 이상 재선 캠페인을 이어갈 수 없다"고 밝혔다.

그는 "내 미래에 대한 언론의 끊임없는 추측 보도가 이어지고 있다"며 "선거자금위원회의 수백만달러 지급 보류 결정으로 인해 선거 운동에 필요한 자금을 마련하기도 매우 어려워졌다"고 사퇴 배경을 설명했다.

이번 결정은 애덤스 시장이 중도 사퇴하는 조건으로 도널드 트럼프 행정부나 민간 부문에서 새로운 자리를 제안받았다는 보도 직후 나왔다. 11월 뉴욕시장 선거에서 급진 좌파 성향의 민주당 후보인 조란 맘다니 뉴욕주 하원의원이 선두를 달리자, 트럼프 대통령이 직접 맘다니 견제에 나선 것이다. 맘다니 의원은 임대료 동결, 최저임금 2배 인상, 부유세 신설, 무상 버스-보육 등 좌파 성향의 포퓰리즘 공약을 쏟아내고 있다. 뉴욕시가 민주당 텃밭임을 고려할 때 그의 당선 가능성이 높다는 평가다.

이에 트럼프 대통령은 민주당 출신이지만 무소속으로 출마한 애덤스 시장을 사퇴시키고 자신이 속한 공화당 후보까지 출마를 접도록 해 맘다니 의원과 현재 2위인 앤드류 쿠오모 전 뉴욕주지사의 양자대결 구도를 만들려는 전략을 추진하고 있다. 쿠오모 전 주지사 역시 민주당 출신이지만 이번 선거에 무소속으로 출마한다. 이번 애덤스 시장의 사퇴로 실제 양자 대결 성사 가능성이 커졌다는 관측이 나온다.

애덤스 시장은 영상에서 특정 후보를 지지하지는 않았지만 "우리 정치에서 극단주의가 커지고 있다"며 "무엇을 약속했는지가 아닌, 실제 무엇을 성취했는지를 기준으로 지도자를 선택해야 한다"고 당부했다.





