6년만 무대 복귀 김건모 "결혼도 하고, 이혼도 했다" 눈물

27일 부산 KBS홀에서 열린 ‘25-26 김건모 라이브투어(KIM GUN MO.)’ 무대에 오른 가수 김건모. 아이스타미디어컴퍼니 제공 AD 원본보기 아이콘

사생활 논란으로 활동을 중단했던 가수 김건모(57)가 6년 만에 전국투어 콘서트로 복귀했다. 27일 부산 KBS홀에서 열린 '25-26 김건모 라이브투어(KIM GUN MO.)' 첫 공연을 통해서다. 2019년 성폭행 의혹 제기 후 활동을 중단한 뒤 무대에 선 것은 이번이 처음이다.

김건모는 2016년 서울 강남의 한 주점에서 여성을 성폭행했다는 혐의로 2019년 피소됐으나, 검찰은 2021년 '혐의없음'으로 사건을 종결했다. 항고심에서도 불기소가 확정됐다. 이 과정에서 그는 결혼 3년 만에 이혼했다.

공연은 영상 내레이션으로 시작됐다. 그는 "잘 지냈니, 보고 싶었어. 하얀 여백이었을까, 깊은 어둠이었을까"라며 공백기를 언급했다. 무대에 오른 뒤에는 "결혼도 하고, 이혼도 하고 그렇게 지냈다"고 근황을 전했다. 이어 "홍삼도 6년 지나면 가장 좋다더라. 5년만 쉬려다 1년 더 쉬었다"는 농담으로 객석의 분위기를 풀었다.

무대는 '핑계'를 시작으로 '스피드', '서울의 달', '잠 못 드는 밤 비는 내리고' 등 히트곡 27곡으로 채워졌다. 러닝타임은 예정된 120분을 넘겼고, 앙코르와 두 번째 앙코르까지 이어졌다. 팬들은 '돌아와 줘서 고마워요'라는 문구가 적힌 플래카드를 들어 환영했고, 김건모는 큰절로 화답했다.

27일 부산 KBS홀에서 열린 ‘25-26 김건모 라이브투어(KIM GUN MO.)’ 무대에서 가수 김건모가 큰절을 올리고 있다. 아이스타미디어컴퍼니 제공 원본보기 아이콘

공연 제작사 아이스타미디어컴퍼니는 "무대를 떠난 시간에도 음악은 멈추지 않았다"며 "그는 공백기 동안에도 연습을 이어왔다"고 전했다.

공연 말미 김건모는 신곡을 선보이며 "포기하고 싶을 때도 있었지만 함께해줘서 고맙다. 사랑한다"고 말했다. 눈물을 쏟은 그는 "이번에는 쉼표가 아닌 마침표를 찍겠다"며 투어 완주 의지를 다졌다.

이번 투어는 부산을 시작으로 10월 대구, 12월 대전·인천을 거쳐 내년 1월 서울에서 이어진다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



