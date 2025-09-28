압사 '참사' 또…최소 39명 사망·51명 부상 발생한 인도 정치 집회

인기 배우 출신 정치인 '비제이' 유세에

군중 몰리며 사고…수천명 지지자 둘러싸여

스탈린 총리, 조사위 구성하고 천만원대 보상금

인도 남부 타밀나두주에서 대규모 군중이 몰린 정치 집회 도중 압사 사고가 발생해 수십 명의 사상자가 나왔다.

28일(현지시간) 주요 외신에 따르면 전날 타밀나두주 카루르 지역에서 열린 영화배우 출신 정치인 비제이(51)의 선거 유세 현장에서 군중이 한꺼번에 몰리면서 최소 39명이 숨지고 50여명이 다쳤다. 스탈린 타밀나두주 총리는 "현재까지 남성 13명, 여성 17명, 소년 4명, 소녀 5명 등 39명이 사망했고, 남성 26명·여성 25명 등 51명이 집중 치료를 받고 있다"고 밝혔다.

인도 타밀나두주 카루르 지역에서 열린 영화배우 출신 정치인 비제이의 선거 유세 현장에 군중이 모여있다. X(옛 트위터) AD 원본보기 아이콘

현지 언론에 따르면 지지자들이 무대 쪽으로 몰리며 바리케이드가 무너지자 많은 이들이 인파에 깔렸다. 소셜미디어 영상에는 수천 명의 지지자에 둘러싸인 비제이가 차량 위에서 연설하던 중, 기절자가 속출하자 직접 물병을 던져 나누고 경찰에 도움을 요청하는 모습이 담겼다.

비제이는 인도 타밀어권 영화계에서 지난 30여년간 가장 인기 있는 배우 중 한 명으로 꼽히며, 지난해 지역 정당을 창당해 본격적으로 정치에 뛰어들었다. 내년 초 지방선거를 앞두고 카루르 지역을 찾은 그가 연설에 나서자 현장에는 수천명이 운집했다.

비제이는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 "가슴이 찢어지고 형언할 수 없는 고통에 잠겨 있다"며 희생자 가족에 애도를 표하고, 부상자의 빠른 회복을 기원했다. 나렌드라 모디 인도 총리 역시 엑스에 "이번 불행한 사건에 큰 슬픔을 느낀다"며 유가족을 위로했다.

스탈린 총리는 희생자 유족에게 1인당 100만루피(약 1590만원)의 보상금을 지급하고, 전직 판사를 위원장으로 하는 조사위원회를 구성해 경위를 규명하겠다고 밝혔다.

비제이의 집회에서는 과거에도 인명 사고가 발생한 바 있다. 지난해 첫 창당 집회에서도 최소 6명이 숨졌으며, 경찰은 이후 행렬 규모 제한·장소 변경 등의 조처를 했으나, 몰려드는 인파를 막기엔 역부족이었다는 지적이 나온다.

인도에서는 종교·정치·스포츠 행사 등 대규모 군중이 몰리는 자리에서 압사 사고가 빈발하고 있다. 지난해 7월 북부 우타르프라데시주의 힌두교 행사에서는 121명이 숨졌고, 올해 6월에는 남부 벵갈루루에서 열린 크리켓 우승 축하 행사에서 11명이 압사했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



