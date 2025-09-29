막 오른 금융지주 차기 회장 레이스…관전 포인트는?

신한·우리·BNK, 내년 3월 일제히 임기만료

실적 호조·포트폴리오 다각화 등 내부 연임 기대감 높지만

내부통제 실패·금감원 심사기준·李 대통령 지방금융 질타 등은 변수

금융지주 차기 회장 레이스가 본격적으로 막을 올렸다. 내년 초 신한지주, 우리금융지주, BNK금융지주 등 대형 금융지주 3곳의 회장 임기가 만료되는 가운데, 신한지주가 가장 먼저 회장 후보 선임 절차를 시작했다. 세 곳 모두 내부적으로는 연임 기대감이 크지만, 현 정부 출범 이후 처음 치러지는 금융권 수장 인사인데다 금융감독원이 금융지주 최고경영자(CEO) 연임 검증 강화 방침을 밝힌 상황이라 심사 기준이 과거보다 엄격해질 전망이다. 이에 따라 금융권 안팎에서는 치열한 경쟁이 예상된다.

29일 금융권에 따르면 내년 3월 임기가 만료되는 곳은 신한지주, 우리금융지주, BNK금융지주다. 진옥동 신한지주 회장의 임기는 내년 3월26일, 임종룡 우리금융지주 회장과 빈대인 BNK금융지주 회장의 임기는 각각 3월31일까지다. 이 가운데 가장 먼저 움직인 곳은 신한지주다. 신한지주 회장후보추천위원회(회추위)는 지난 26일 회의를 열고 차기 대표이사 회장 후보 선정을 위한 경영 승계 절차를 개시했다고 밝혔다.

곽수근 신한지주 회추위 위원장은 "그룹 경영 승계 절차 개시에 따라 앞으로 심도 있는 논의를 거쳐 후보군을 압축해 나갈 예정"이라며 "독립성과 공정성을 바탕으로 투명하게 절차를 진행하겠다"고 말했다.

금융감독원의 '은행지주·은행 지배구조에 관한 모범 관행'에 따르면 임기 만료 3개월 전부터 경영승계절차가 개시되어야 한다. 이에 따라 신한지주뿐 아니라 우리금융지주, BNK금융지주도 오는 4분기에는 경영승계절차에 돌입할 것으로 전망된다.

3사 모두 내부적으로는 연임 기대감이 높은 상황이다. 우선 신한지주는 지난해 당기순이익이 4조5175억원으로 역대 최대치를 기록한 데 이어, 올해 상반기에도 3조원이 넘는 순이익을 거뒀다. 신한은행 역시 지난해 최대실적을 바탕으로 6년 만에 리딩뱅크 자리를 탈환했다. 해외실적도 순항하고 있다. 베트남과 인도네시아 등에서 두 자릿수 성장률을 보이면서 업계에서는 올해 신한지주 순이익이 6조원을 넘어설 것이란 전망도 나온다. 이 같은 안정적인 실적 성장세로 진옥동 회장의 경영 성과는 충분히 입증됐다는 평가가 나온다.

다만 내부통제 실패는 부담으로 작용할 전망이다. 신한투자증권은 지난해 10월11일 공시를 통해 8월2일부터 10월2일까지 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 목적에서 벗어난 장내 선물 매매로 약 1300억원의 손실이 발생했다고 밝혔다. 이로 인해 신한투자증권 임원 2명이 보직 해임되기도 했다.

임종룡 우리금융 회장 역시 연임에 필요한 성과를 거뒀다는 평가다. 그는 취임 후 증권과 보험사를 차례로 편입하며 은행·증권·보험·카드·캐피털을 아우르는 종합금융그룹 체제를 만들었다. 실적도 탄탄하다. 지난해 그룹 순이익은 처음으로 3조원을 돌파했다. 김은갑 키움증권 연구원은 "우리금융은 일회성 비용 감소뿐 아니라 비이자이익 개선, 이자이익 증가가 있었다"며 "비은행 부문 비중은 낮지만 실적 개선에 기여했고, 보험 부문 역시 3분기부터 반영될 것"이라고 분석했다.

내부통제는 아쉬운 대목이다. 임 회장 취임 이후 우리은행 창원지점 직원이 대출 서류를 위조해 35차례에 걸쳐 약 178억원을 빼돌린 사건이 발생했다. 또 올해 2월 금감원의 정기검사에서는 손태승 전 우리금융지주 회장 친인척 관련 730억원의 불법 대출을 포함해 2334억원 규모의 부당대출이 적발됐다. 손 전 회장 친인척 불법 대출 730억원 중 451억원은 임 회장 취임 이후 취급된 것이었다. 이에 금감원은 3월 우리금융의 경영실태평가 등급을 3단계로 낮추고 경영유의 11건·개선사항 10건을 지시했다. 준법 감시·M&A 내부통제·이사회 운영·성과평가 등 핵심 거버넌스 전반이 '미흡' 판정을 받았다.

빈대인 BNK금융 회장은 2023년 취임 이후 안정적으로 조직을 이끌었다는 평가를 받는다. 임기 첫해인 2023년 6398억원 순이익을 기록했고, 2024년에는 전년 대비 26% 성장한 8028억원으로 역대 최대 실적을 달성했다. 시중은행 수준의 기업가치(밸류업)도 연임 기대감을 높이는 요인이다.

하지만 지역 경기 둔화 및 중소기업 대출 부실 우려 등이 겹치며 건전성 지표는 후퇴했다. 지난해까지 0%대를 유지해왔던 BNK금융의 연체율은 올 1분기 1.12%, 2분기 1.39%로 상승했다. 그룹 부실채권(NPL) 커버리지 비율 역시 올해 1분기부터 100%를 밑돌고 있다. 이는 대손충당금보다 부실채권 규모가 크다는 의미다. 여기에 이재명 대통령이 "지방은행이 제 기능을 못한다"며 지방은행 경영 방식을 질타한 점도 빈 회장에게 부담으로 작용할 수 있다.

금감원이 올해 5월 금융지주 CEO 경영승계 절차 조기 가동과 금융지주 회장 등 장기 연임에 대한 검증 강화 방침을 발표한 만큼, 연임 심사기준이 한층 엄격해질 가능성이 크다.

한 금융권 관계자는 "지방금융을 제외하면 실적도 좋고 가시적 성과도 있어 연임 근거는 충분하다"면서도 "금감원의 심사 기준 강화, 새 정부 출범기 금융권 수장 교체 관행 등을 고려하면 연임 여부를 장담하기는 어렵다"고 말했다.

한편 이번에 임기가 끝나는 3사 외에는 양종희 KB금융 회장이 2026년 11월, 이찬우 NH농협금융 회장이 2027년 2월, 함영주 하나금융 회장이 2028년 3월, 김기홍 JB금융 회장이 2028년 3월 각각 임기 만료를 맞는다. 황병우 iM금융 회장은 그간 행장직을 겸임해 왔으나 이번에 행장에서 물러나 지주사 회장직만 맡기로 했다. 이에 따라 차기 iM뱅크 행장 선임을 위한 승계 절차에 돌입했다. 황 회장의 행장 임기는 올해 12월까지, 지주 회장 임기는 2027년 3월까지다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



